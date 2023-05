Rzeszowska prokuratura ustaliła już kilkadziesiąt firm, które uczestniczyły w obrocie ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. Śledztwo wciąż jest prowadzone w sprawie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Mamy zidentyfikowanych kilkadziesiąt podmiotów, które uczestniczyły w sprowadzaniu zboża na teren Polski oraz takich, które obracały tym towarem - powiedziała PAP Hanna Biernat-Łożańska, rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury regionalnej.

Śledczy na razie nie informują, ile firm zostało oszukanych. Prokuratorzy badają, które z ustalonych podmiotów uzyskają status pokrzywdzonych - wyjaśniła prokurator Biernat-Łożańska.

Prokuratorzy nie zdradzają też, skąd napływają zawiadomienia. Trwają czynności procesowe. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa nie mogę informować o jego szczegółach - przekazała Biernat-Łożańska. Prokurator dodała, że "postępowanie dotyczy kilkunastu milionów kilogramów zboża".

Jak wcześniej informowała PAP, pierwsze śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych ze zbożem sprowadzonym do Polski z Ukrainy rozpoczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która przekazała postępowanie do Rzeszowa. Tam, z polecenia prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, przenoszone są wszystkie sprawy dotyczące zboża z Ukrainy, które zostało sprzedane jako spożywcze polskim producentom mąki i pasz.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie obejmuje w tej chwili 7 postępowań, które przed ich przekazaniem, były sprawdzane w oddzielnych postępowaniach prokuratorskich.

Śledztwo prowadzone jest pod kątem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości polskich producentów pasz i artykułów spożywczych "poprzez wprowadzenie ich w błąd co do kraju pochodzenia zboża oraz zatajenia, że zostało ono sprowadzone z Ukrainy jako tzw. zboże techniczne" - przypomniała prokurator Biernat-Łożańska. Śledztwo obejmuje również ewentualne oszustwa celne - wprowadzenia w błąd organów celnych, którym przedstawiono sfałszowane dokumenty.

W rzeszowskim zespole śledczych pracuje sześciu prokuratorów, w większości z wydziału do spraw przestępczości gospodarczej i finansowo-skarbowej, w tym naczelnik tego wydziału. Swoją pracę rozpoczęli od postępowania, które w lutym wszczęła zamojska prokuratura okręgowa, a w połowie kwietnia zostało przekazane do dalszego prowadzenia w Rzeszowie.

Rzeszowscy prokuratorzy spodziewają się kolejnych doniesień o oszustwach na szkodę polskich rolników.