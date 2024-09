W niedzielę przed 250 kościołami diecezji rzeszowskiej zbierane będą pieniądze dla rodzin, których domy na os. Biała w Rzeszowie zostały uszkodzone przez pożar. Ogień wybuchł pod koniec sierpnia.

Spalony budynek / Dominik Smaga / RMF24

Zbiórka będzie prowadzona przez rzeszowską Caritas, na której konta wpłynęło już ponad 50 tys. zł od darczyńców. Pieniądze trafią w całości do rodzin, których domy zostały zniszczone.

W niedzielę we wszystkich kościołach diecezji rzeszowskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek jako pomoc dla tych, którzy w tym pożarze stracili wszystko - mówi ks. Piotr Potyrała dyrektor rzeszowskiej Caritas.

Przypomnijmy: pożar przy ul. Wojtyły wybuchł w sobotę, 31 sierpnia. W ogniu stanęło osiem budynków w zabudowie szeregowej. W części z nich zawaliły się dachy i stropy. Nadzór budowlany zakazał użytkowania ośmiu domów, z czego pięciu aż do czasu wykonania napraw, zaś do trzech mieszkańcy będą mogli wrócić po sprawdzeniu bezpieczeństwa przez uprawnionych fachowców. Straty szacowane są na co najmniej 3 mln zł.

Caritas jako pierwsza przekazała poszkodowanym pieniądze pochodzące z jej rezerw. Główne fundusze na pomoc pogorzelcom mają być zbierane właśnie w niedzielę. Liczymy, że to największe wsparcie trafi właśnie po tej zbiórce - dodaje ks. Potyrała.