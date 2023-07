161 projektów zgłosili mieszkańcy Rzeszowa do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. To rekordowa liczba – zauważył w mediach społecznościowych Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Rozpoczęła się weryfikacja wniosków, głosowanie zacznie się 8 września.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzeszowianie mieli prawie trzy tygodnie na zgłoszenie propozycji do najnowszej edycji budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków zakończył się w piątek, 21 lipca, o północy. "Mamy rekordową liczbę" - poinformował w mediach społecznościowych Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta przekazał w poniedziałek, że wpłynęło 161 propozycji. "Najwięcej - 75, złożono w kategorii III, która zawiera działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. 65 projektów to zadania kategorii II, czyli budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej. 21 pomysłów złożono do kategorii I, skupiającej inwestycje w budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej" - poinformował Gubernat.

Projekty będą weryfikowane do 18 sierpnia. 21 sierpnia ma być gotowa lista projektów dopuszczonych do głosowania. Głosowanie potrwa od 8 września do 8 października. Wyniki mają być znane 13 października.

Mieszkańcy Rzeszowa mogą sami decydować o części wydatków samorządu od 2014 roku. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mieli do wykorzystania 5 mln zł, w najnowszej jest ponad 9,4 mln zł. W ostatnich 7 latach z budżetu obywatelskiego wykonano 262 inwestycje.