Zakład produkujący części do silników lotniczych płonie w Tajęcinie koło Jasionki pod Rzeszowem. Niedaleko miejsca pożaru znajduje się lotnisko. Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Płonie zakład w podrzeszowskiej Jasionce / Gorąca Linia RMF FM

We wtorek, około godz. 9.00 doszło do pożaru w zakładzie produkującym części do silników lotniczych w miejscowości Jasionka (woj. podkarpackie).



Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Pożar objął hale namiotowe, w których zgromadzono części do mini ciągników oraz asortyment sklepu. Całkowicie spalił się jeden z namiotów o wymiarach ok. 10 na 15 metrów. Ogień jest już opanowany, a pożar nie rozprzestrzenia się - poinformował rzecznik podkarpackiej straży pożarnej bryg. Marcin Betleja.

Pożar nie stanowi zagrożenia dla pobliskiego lotniska.

Jeszcze przed przybyciem strażaków z miejsca pożaru ewakuowali się pracownicy. Dwoje z nich zatruło się dymami pożarowymi, została im udzielona pomoc - dodaje Marcin Betleja.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia, ani jak wielkie są zniszczenia.

Informację o pożarze otrzymaliśmy od jednego z słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM. Na zdjęciach słuchacza RMF FM widać wielką chmurę dymu unosząca się nad miastem.

Na miejsce dojeżdżają kolejne służby / Gorąca Linia RMF FM