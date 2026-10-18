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Alert RCB wysłany do mieszkańców tego województwa. Wojsko poderwało myśliwce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (09:33)

W niedzielę rano mieszkańcy woj. podkarpackiego dostali alert RCB. Ma to związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców.

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Alert RCB wysłany do mieszkańców tego województwa. Wojsko poderwało myśliwce
Alert RCB został rozesłany do mieszkańców Podkarpacia /Shutterstock

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - takiej treści alert RCB dostali po godz. 9 rano mieszkańcy całego Podkarpacia. Ok. godz. 10:30 alert został odwołany. 

To kolejny dziś alert wydany przez RCB. Wcześniej dotyczył on Lubelszczyzny, został wydany ok. godz. 6:30 i po 20 minutach został odwołany.

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Wojsko poderwało myśliwce

„W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” - poinformowało tuż po godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Jak zapewniono, działania prowadzone są prewencyjnie. Mają na celu zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

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Źródło: RMF24
Tagi: alerty RCB

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