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Czerwony alert na Litwie i żółty na Łotwie odwołane. Co się wydarzyło?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (07:13) Aktualizacja: Dzisiaj, 18 października (07:28)

Litwa wydała w niedzielę rano czerwony alarm lotniczy w centralnej i północnej części kraju, a mieszkańcom nakazano udać się do schronów z powodu zagrożenia przez niezidentyfikowany obiekt latający. Łotwa wydała żółty alert przy granicy z Litwą. Niedługo później oba kraje odwołały alarmy.

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Czerwony alert na Litwie i żółty na Łotwie odwołane. Co się wydarzyło?
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Alarm na Litwie odwołany

W niedzielę rano Litwa nakazała mieszkańcom udanie się do schronów - poinformowało krajowe centrum zarządzania kryzysowego. 

Myśliwce NATO rozpoczęły operację, a lotnisko w Kownie zostało zamknięte. 

Po kilkudziesięciu minutach alarm odwołano.

Łotwa też ogłosiła alert

Łotysze poinformowali z kolei o możliwym zagrożeniu związanym ze zbliżającym się dronem. Łotwa wydała żółty alarm lotniczy w niektórych południowych regionach kraju przy granicy z Litwą.

Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej poinformowały o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy. Polecono mieszkańcom znaleźć bezpieczne miejsce w pomieszczeniu i stosować zasadę dwóch ścian. 

Także na Łotwie alert szybko odwołano.


Źródło: RMF24
Tagi: Litwa

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