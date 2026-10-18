Czerwony alert na Litwie i żółty na Łotwie odwołane. Co się wydarzyło?
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Waldemar Stelmach Publikacja: Dzisiaj, 18 października (07:13)
Aktualizacja: Dzisiaj, 18 października (07:28)
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Litwa wydała w niedzielę rano czerwony alarm lotniczy w centralnej i północnej części kraju, a mieszkańcom nakazano udać się do schronów z powodu zagrożenia przez niezidentyfikowany obiekt latający. Łotwa wydała żółty alert przy granicy z Litwą. Niedługo później oba kraje odwołały alarmy.
Zdj. ilustracyjne
/Shutterstock
Alarm na Litwie odwołany
W niedzielę rano Litwa nakazała mieszkańcom
udanie się do schronów - poinformowało krajowe centrum zarządzania kryzysowego.
Myśliwce NATO rozpoczęły operację, a
lotnisko w Kownie zostało zamknięte. Po kilkudziesięciu minutach alarm odwołano. Łotwa też ogłosiła alert
Łotysze poinformowali z kolei o możliwym zagrożeniu związanym ze zbliżającym się dronem.
Łotwa wydała żółty alarm lotniczy w niektórych południowych regionach kraju przy granicy z Litwą. Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej poinformowały o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy. Polecono mieszkańcom znaleźć bezpieczne miejsce w pomieszczeniu i stosować zasadę dwóch ścian. Także na Łotwie alert szybko odwołano.
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