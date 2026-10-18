Pilny komunikat wojska. Poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, mógł spaść w okolicach Lublina

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Pilny komunikat polskiego wojska. Jak poinformowało tuż po godz. 6 Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych, „związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia”. Działania prowadzone są na południe od Lublina.

„Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia” - czytamy w komunikacie.

Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszukiwane jest ewentualne miejsca upadku obiektu. W działaniach uczestniczą również policja oraz Żandarmeria Wojskowa.

„Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał mógł był wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych” - napisało Dowództwo.

Jak podkreślone, jak dotąd nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. „Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia” - dodało wojsko.

RCB rozesłało alert, wkrótce go odwołało

Ok. 6:30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po 20 minutach alert został odwołany. Jak napisano, „brak zagrożenia na terenie Polski”.