Zarzuty wyłudzenia 2 mln zł i usiłowania wyłudzenia kolejnych 7 milionów z funduszy UE usłyszało czterech mężczyzn zatrzymanych w Wielkopolsce. To przedsiębiorca i prezesi spółek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śledztwo dotyczy wystawiania fałszywych faktur w związku z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczej. Postępowanie nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

W toku postępowania prokurator ustalił, że podejrzani wprowadzili pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w błąd, co do zakresu i terminu wykonania robót, w wyniku czego uzyskali dofinasowanie w kwocie 2 milionów złotych - poinformował Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Jak dodał podejrzani usiłowali wyłudzić kolejne ponad 7 milionów złotych składając do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie innego projektu - budowy centrum recyklingu. Także w tym wypadku posługiwali się fałszywymi dokumentami.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa co do mienia znacznej wartości oraz wystawienia fałszywych faktur. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzn zastosowano poręczenia majątkowe i policyjny dozór.