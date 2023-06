Wczoraj rozdanie świadectw, a od dziś wakacje. Dla dzieci to czas wypoczynku, wyjazdów na kolonie i obozy. Dla rodziców - m.in. konieczność przygotowania dziecka na wyjazd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku oraz nauki samodzielności. Eksperci z branży turystycznej podkreślają, jak ważne jest przygotowanie dziecka do obozu lub zagranicznego wyjazdu. Często pobyt na kolonii to pierwszy sprawdzian samodzielności dzieci.

Warto je do tego przygotować - mówi Krzysztof Kassner z biura podróży Słoneczna Przygoda w Pile.

Jak przygotować się na wyjazd?

Ważny jest trening samodzielności z dzieckiem jeszcze przed wyjazdem. Często jest tak, że to rodzice sami pakują dzieci. My polecamy zrobić to razem, by dziecko wiedziało, która walizka jest jego - mówi. Polecamy też przećwiczyć na przykład wyjście do łazienki z dzieckiem. Pokazujemy wtedy co zabrać, o czym nie zapomnieć, gdzie jest kosmetyczka, ręcznik, klapki. To bardzo pomaga - dodaje.

Nie tylko dzieci, ale rodzice też potrzebują przygotowania przed wakacyjnymi wyjazdami. Rozłąka i dalekie podróże dziecka mogą generować u rodziców stres i lęk związany z bezpieczeństwem. Rodzic przede wszystkim ma w sobie duże emocje, zwłaszcza jeśli dziecko jedzie pierwszy raz na takie wakacje - dodaje Kassner.

Warto, żeby rodzic przed wyjazdem sprawdził kilka aspektów tej wycieczki. Wśród rzeczy do sprawdzenia eksperci wymieniają: