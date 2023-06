Dwie trzecie Polaków planuje wyjechać latem na urlop. To wniosek z szeregu badań, w których sprawdzono plany wakacyjne Polaków. Informacje zebrane przez Polską Organizację Turystyczną wskazują, że trzech na dziesięciu turystów będzie wypoczywać za granicą, a pozostali wybierają urlop w Polsce, najczęściej nad Bałtykiem. Z kolei dane zebrane przez agencję badawczą Ipsos Polska wskazują, że na wakacje w tym roku wybiera się ponad 20 milionów Polaków. Coraz większą popularnością cieszą się tygodniowe wyjazdy, a coraz rzadziej rezerwujemy dwutygodniowe wczasy. Powodem najczęściej są wysokie ceny.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dane Polskiej Organizacji Turystycznej wskazują, że w tym roku podczas sezonu wakacyjnego, czyli w okresie 24 czerwca - 30 września na wyjazd, który obejmie co najmniej jeden nocleg poza miejscem zamieszkania planuje wyjechać 65 proc. Polaków. Co trzeci zamierza wyjechać raz, natomiast co piąty deklaruje, że oprócz głównego wyjazdu, zamierza wybrać się w jeszcze kolejną lub kolejne, dodatkowe wakacyjne podróże. 16 proc. badanych nie planuje w ogóle w tym roku opuszczać miejsca stałego zamieszkania, natomiast co dwudziesty planuje w okresie wakacyjnym krótkie, jednodniowe wycieczki w pobliżu miejsca zamieszkania.

Nieco ponad sześciu na dziesięciu Polaków (dokładnie 64 proc.) swój główny - najdłuższy lub najważniejszy wyjazd wakacyjny spędzi w kraju, a niemal trzech na dziesięciu (28 proc.) za granicą.

65 proc. spośród tych, którzy swój główny pobyt wypoczynkowy spędzą w kraju. zamierza wyjechać na nie dłużej niż 7 dni (6 noclegów), a po 12 proc. na dokładnie 8 i od 9 do 15 dni.

Plany wyjazdowe Polaków na okres letni rysują się podobnie jak w poprzednim, rekordowym dla krajowej turystyki 2022 roku, wobec czego można przypuszczać, iż uda się ten wynik przynajmniej wyrównać. Pozytywne sygnały z branży, bazując na pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to Polacy chętnie podróżowali w trakcie ferii, weekendu majowego czy czerwcowego, dają nadzieję na dalszy rozwój rodzimej turystyki. Wierzę, że poza turystami krajowymi, którzy czują się dobrze w Ojczyźnie i doceniają niepowtarzalny klimat, do Polski licznie przyjadą także goście zagraniczni - komentuje wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

/ mat. prasowe/dane Ipsos Polska /

Wakacje w Polsce - z kim i za ile?

Polacy zdecydowanie preferują spędzać wakacje i wypoczywać w towarzystwie bliskich sobie osób. Aż 88 proc. badanych deklaruje, że na główny wyjazd wypoczynkowy na terenie kraju wybierze się w towarzystwie innych osób. Najczęściej jest to cała rodzina wraz z dziećmi (33 proc. wskazań) oraz "druga połówka" (32 proc.), a następnie znajomi i przyjaciele (11 proc.). Samotne wyjazdy wakacyjne w Polsce planuje jedynie 9 proc. ankietowanych.

42 proc. ankietowanych na główny, krajowy wypoczynek zamierza przeznaczyć kwotę do 1500 zł na osobę, 28 proc. planuje wydać od 1501 do 3000 zł, a 15 proc. powyżej 3000 zł na osobę.

Za granicę - z kim i za ile ?

Dane Polskiej Organizacji Turystycznej pokazuję też, że za granicę również wolimy wyjeżdżać w towarzystwie niż samotnie. Aż 92 proc. ankietowanych zagraniczny urlop spędzi w gronie bliskich, ale częściej niż w przypadku tych, którzy wybierają na główny wyjazd wypoczynkowy Polskę - bez dzieci, jedynie w towarzystwie partnera/partnerki/męża/żony (35% wskazań).

W zagraniczną podróż wakacyjną z całą rodziną wraz z dziećmi wyjedzie 26 proc. ankietowanych, a w towarzystwie przyjaciół/znajomych 16 proc. Samotnie za granicę zamierza wyjechać jedynie 7 proc. respondentów.

W przypadku wyjazdów zagranicznych wyższe są przeciętne planowane wydatki. 44 proc. osób, które na główny wyjazd wypoczynkowy w sezonie letnim 2023 wybiera się za granicę, planuje przeznaczyć na niego kwotę powyżej 3000 zł na osobę, a 27 proc. od 1501 do 3000 zł. 19 proc. wyda natomiast nie więcej niż 1500 zł.

/ mat. prasowe/dane Ipsos Polska /

Na wakacje rzadziej samochodem, częściej pociągiem

Spośród deklarujących plany wyjazdowe w tegorocznym sezonie wakacyjnym 42 proc. chce wyjechać nad morze. Dotyczy to zarówno osób, które planują główny wyjazd w kraju, jak i tych, którzy planują spędzić go za granicą.

Najbardziej popularnymi kierunkami wyjazdów krajowych, poza polskim morzem (37 proc. wskazań w przypadku głównego wyjazdu wakacyjnego w Polsce) są góry (22 proc.) i jeziora (19 proc.).

Wieś, miasto, parki narodowe, uzdrowiska i SPA uzyskały zaledwie po kilka procent wskazań. Polacy wyjadą przede wszystkim po to, żeby wypocząć i zrelaksować się (63 proc. wskazań w przypadku głównego wyjazdu wakacyjnego w kraju) lub zwiedzać atrakcje turystyczne (13 proc.).

/ mat. prasowe/dane Ipsos Polska /

Trzy miliony Polaków nie wie, dokąd pojedzie i kiedy pojedzie. To oznacza, że liczba osób, które mogą wyjechać w tym roku na urlop może wzrosnąć jeszcze do dwudziestu trzech milionów - zaznacza Piotr Ruszowski z Mondial Assistance, dla którego raport o wakacyjnych wyjazdach przygotowała agencja Ipsos Polska na podstawie rozmów z 1600 Polaków.

Plany wakacyjne Polaków zaczynają pokrywać się z planami naszych sąsiadów z zachodu. Sierpień jest tam głównym miesiącem i najpopularniejszym okresem dla urlopów. Polacy widzą też, że wakacje będą droższe, część respondentów decyduje się na krótsze wakacje. Kolejna ciekawostka dotyczy środków transportu. Maleje odsetek osób planujących wyjazd na wakacje własnym autem, coraz więcej jest tych, którzy na urlop wybiorą się pociągiem - dodaje Piotr Ruszowski.