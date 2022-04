Trwająca niespełna dwa lata budowa nowej linii tramwajowej o długości trzech kilometrów do poznańskiej dzielnicy Naramowice dobiegła końca, w najbliższych dniach zostanie uruchomiona.

Nadchodzi wielka chwila wyczekiwana przez mieszkańców Naramowic. Robiliśmy wszystko, by jak najszybciej można było korzystać z tramwaju. Po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych cała, licząca ponad trzy kilometry trasa, będzie służyć pasażerom - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Jak dodaje, "mimo trudnych do przewidzenia okoliczności, jakie w ostatnim czasie miały wpływ na rynek budowlany na całym świecie, dopinamy swego i zgodnie z zapowiedziami oddajemy trasę tramwajową pasażerom tej wiosny".

Jak przebiega trasa nowej linii?

Na trasie powstało siedem nowych przystanków tramwajowych. Pasażerowie po wyjeździe z pętli Wilczak będą wsiadać i wysiadać kolejno na przystankach: Serbska - Włodarska - Lechicka/Naramowicka - Naramowice - Os. Łokietka - Jasna Rola - Błażeja. Od ubiegłego roku dostępna jest połowa trasy, bo pasażerowie dojeżdżają już do przystanku Lechicka/Naramowicka.

Zakładaliśmy, że cała trasa będzie dostępna najpóźniej do końca maja. Uda się to już w kwietniu. Torowisko, sieć trakcyjna i przystanki są gotowe, w zakresie trasy tramwajowej aktualnie zajmujemy się pracami wykończeniowymi. Równolegle trwają roboty drogowe, gdyż budujemy także nowe ulice, a wzdłuż nich chodniki i infrastrukturę rowerową - informuje Justyna Litka, prezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Jak dodaje, "przed nami jeszcze m.in. testy obciążeniowe wiaduktów drogowych nad ul. Lechicką i uruchomienie całego węzła".

Cytat Zakończenie zadania planujemy na jesień, wszelkie utrudnienia, z jakimi zmagają się jeszcze mieszkańcy Naramowic, mają przejść do historii w tym roku - podaje prezes PIM.

Tramwaj na Naramowice to jedna z najważniejszych i największych inwestycji realizowanych aktualnie w Poznaniu. Zasadnicze prace budowlane rozpoczęły się na przełomie maja i czerwca 2020 r.

"Teren wokół torowiska to wciąż plac budowy"

Docelowo trasę na Naramowice będą obsługiwać dwie linie tramwajowe nr 3 i 10. Już od 1 kwietnia do przystanku Lechicka/Naramowicka dojeżdża jadąca z Dębca "dziesiątka", która od 23 kwietnia kursować będzie do końca nowej trasy, tj. do przystanku przy ul. Błażeja.

Druga linia wzmocni trasę nieco później, ponieważ teren wokół torowiska to wciąż plac budowy, dlatego na obecnym etapie prac ze względów technologicznych oraz bezpieczeństwa można tam uruchomić tylko jedną linię - informuje poznański urząd miasta.

Trasa między pętlą Wilczak a ul. Błażeja jest też wyposażona w nowe rozwiązania techniczne, m.in. system awaryjnego sterowania zwrotnicami.

Podobnie jak na oddanym już do użytku odcinku, większość torowiska do ul. Błażeja będzie zielona za sprawą rozchodnika, czyli wytrzymałej rośliny, odpornej na suszę. Inwestycja obejmuje również budowę lub przebudowę dróg, tras rowerowych i chodników. Al. Praw Kobiet, wraz z przyległymi ulicami, docelowy wygląd zyska jesienią tego roku. Do tego czasu zakończą się też prace na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej, gdzie powstaje dwupoziomowy węzeł (częściowo jest on już dostępny). Wraz z trasą tramwajową i drogami powstają także chodniki i drogi rowerowe, a całość uzupełni zieleń oraz mała architektura, taka jak ławki i kosze na śmieci.

Równolegle z budową odcinka między pętlą Wilczak a ul. Błażeja przygotowywana jest dokumentacja dla drugiego etapu trasy tramwajowej. Nowe torowisko połączy pętlę Wilczak z centrum miasta poprzez ul. Szelągowską i Garbary. Inwestycja ma już ostateczną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, a obecnie prowadzone są szczegółowe analizy rozwiązań technicznych. Zadanie będzie mogło zostać zrealizowane przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego.