​Do 7 marca będą przyjmowane oferty w przetargu na realizację drugiego etapu Programu Centrum, czyli przebudowę śródmieścia Poznania, obejmującego m.in. budowę trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka - podał poznański magistrat.

Poznań / Shutterstock

W ramach pierwszego etapu Programu Centrum przebudowywana jest ul. Św. Marcina i jej okolice. Drugi etap obejmie budowę trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka od ul. Królowej Jadwigi do ul. św. Marcina. Dalsze połączenie torowiska z ul. 27 Grudnia zostanie zrealizowane w ramach pierwszego etapu prac.

Nowe torowisko na ul. Ratajczaka ma skrócić czas dojazdu do śródmieścia głównie mieszkańcom dzielnic Wilda i Dębiec. Według planów po przewidzianym połączeniu prawoskrętem torowiska z ul. 27 Grudnia w ul. Mielżyńskiego, a następnie budowie trasy tramwajowej z Garbar w kierunku Naramowic, w centrum Poznania powstanie dodatkowa oś komunikacyjna między północą a południem miasta.



Zwycięzca ogłoszonego przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu oprócz budowy trasy tramwajowej zmodernizuje również ul. Ratajczaka i przebuduje sieć podziemnego uzbrojenia.



W ramach inwestycji na wysokości Starego Browaru powstaną wyniesione przystanki tramwajowe, tzw. przystanki wiedeńskie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi, al. Niepodległości, ul. Niezłomnych i ul. Matyi. W trzech miejscach znikną schody prowadzące do przejścia podziemnego, bo dojście na przystanek tramwajowy Wierzbięcice będzie możliwe nowym, naziemnym przejściem dla pieszych z przejazdem rowerowy - opisano w komunikacie.





Więcej zielonych miejsc do rekreacji

Według projektu ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Św. Marcina do ul. Ogrodowej będzie strefą zamieszkania. Po obu stronach ulicy przewidziano przestrzeń obsadzoną drzewami i niską zielenią. Będzie to ciąg z ogródkami i miejscami postojowymi utrzymany w klimacie zielonej alei. Przewidziano też miejsca odpoczynku z ławkami - podał magistrat.



W ramach inwestycji zaplanowano nasadzenia 36 nowych drzew i ponad 4 tys. krzewów. 38 drzew obecnie rosnących na terenie, który zostanie objęty pracami, zostanie przesadzonych.



Nawierzchnia w strefie zamieszkania ma być bezprogowa i wykonana z kamienia. Swoim wzorem ma nawiązywać do przebudowanego już odcinka ul. Św. Marcina. Projekt przewiduje również instalację nowego oświetlenia ulicznego i elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe.



Inwestycja, która ma się zakończyć w 2023 r.