W maju pasażerowie w Poznaniu pojadą tramwajami na Naramowice. Rozpoczęły się testowe przejazdy po całej wybudowanej w niespełna dwa lata trasie do ul. Błażeja, w północnej części miasta.

/ Materiały prasowe

Władze Poznania podkreślają, że obecna sytuacja związana z wojną na Ukrainie nie wpływa na przebieg największych realizowanych w mieście inwestycji, nie opóźni też terminu uruchomienia nowej trasy tramwajowej.

Obecnie główne wysiłki skierowane są na pomoc Ukrainie i jej uciekającym przed wojną mieszkańcom, jednak trwające w Poznaniu inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramem. Testy i dobre funkcjonowanie powstającej na Naramowicach trasy są bardzo ważne, ponieważ właśnie do korzystania z tramwajów w codziennych podróżach chcemy zachęcić okolicznych mieszkańców - powiedział wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Zasadnicze prace przy budowie tramwaju na Naramowice rozpoczęły się wiosną 2020 r. Poznański magistrat poinformował o przeprowadzonych testowych przejazdach tramwajów na końcowym odcinku budowanej trasy, do ul. Błażeja na Naramowicach. Najpóźniej do końca maja uruchomione zostaną tam przejazdy pasażerskie.

Wiceprezydent Wiśniewski dodał, że po uruchomieniu całej trasy przejazd tramwajem będzie najszybszym sposobem, by dostać się z tej części miasta do centrum.

Tramwaj na Naramowice to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w naszym mieście. Bardzo zależało nam na wcześniejszym uruchomieniu tramwaju, najpierw częściowo do ul. Włodarskiej, a później ul. Lechickiej - już wkrótce pasażerowie dojadą do końcowego przystanku trasy - powiedział z kolei prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prace wykończeniowe związane z realizacją nowej inwestycji potrwają do jesieni. Na nowy układ komunikacyjny na trasie na Naramowice składać się będzie nowe torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami.