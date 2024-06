26-latek z Jaworza koło Bielska-Białej odpowie za oszustwa na jednym z portali aukcyjnych – poinformowała w poniedziałek cieszyńska policja. Śledczy przesłali do sądu akt oskarżenia zawierający 25 zarzutów. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

/ Shutterstock

Rzecznik powiatowej komendy w Cieszynie podkom. Krzysztof Pawlik poinformował, że sprawa początek miała w lipcu ubiegłego roku. Wtedy policjanci ze Strumienia otrzymali zawiadomienie o licznych oszustwach, do których miało dochodzić na jednym z portali aukcyjnych.

26-latek z Jaworza założył konto, posługując się nie swoimi danymi i w ciągu dwóch tygodni- od końca maja do 13 czerwca 2023 r. - zdążył oszukać 25 osób na blisko 3 tys. zł.

Oferował do sprzedaży różne przedmioty, głównie niskiej wartości, licząc, że pokrzywdzeni nie będą zgłaszali tego policji.

Funkcjonariusze przy współpracy pracowników działu bezpieczeństwa portalu ustalili tożsamość sprawcy. „Wykorzystali elementy informatyki śledczej, zbierali materiał dowodowy oraz dotarli do wszystkich pokrzywdzonych, co doprowadziło ich do sprawcy oszustw” – powiedział Krzysztof Pawlik.

Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu przez policjantów ze Strumienia. Był przekonany, że jego działalność jest anonimowa i nie zostanie wykryta.

26-latkowi zarzucono popełnienie 25 oszustw internetowych, za co grozi do 8 lat więzienia.