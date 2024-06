Nowe gatunki jastrzębców (kwiaty z rodziny astrowatych) zostały odkryte na Babiej Górze. To efekt kilkuletnich badań prof. Zbigniewa Szeląga. Rośliny otrzymały nazwy hieracium besseri i hieracium babiogorense - dla upamiętnienia 70-lecia istnienia Babiogórskiego Parku Narodowego.

Zdaniem kierownika katedry botaniki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. Zbigniewa Szeląga są to endemity babiogórskie, czyli odmiany występujące tylko na danym terenie.



Mówimy o kilkuset sztukach. Występują w pobliżu górnej granicy lasu i powyżej niej. Dlatego tym bardziej ta informacja jest dla nas istotna. Gatunków endemicznych dla Babiej Góry jest naprawdę niewiele - mówi Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego.



Hieracium besseri występuje rzadziej. Prof. Szeląg znalazł kilkadziesiąt jego okazów. Hieracium babiogorense jest więcej.



Jak wyjaśnił dyrektor parku, od dotychczas znanych jastrzębców różnią się one szczegółami istotnymi z punktu widzenia naukowego, choć turysta mógłby ich nie dostrzec. Trzeba szczegółowo zwrócić uwagę na cechy diagnostyczne. Różnice są na tyle istotne, że uprawniają do wyodrębnia ich jako nowych gatunków. I to zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym. Nowe gatunki jastrzębców pojawiły się w obiegu botanicznym - zaznaczył Pasierbek.

Babiogórski Park Narodowy powstał w 1954 roku i obejmuje całą okolice - Babiej Góry, najwyższego szczytu Beskidów (1725 m n.p.m.). W 1977 roku teren ten uznany został przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Babiogórski Park Narodowy odwiedzany jest co roku przez ponad 100 tysięcy turystów.