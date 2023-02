​Ruszyły zgłoszenia do Nagrody Naukowej Miasta Poznania i do stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego. Miasto przeznaczy na te cele łącznie 180 tys. zł.

Poznań / zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu, w którym co roku przyznawane są wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe. Do końca marca można zgłaszać kandydatki i kandydatów do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

"Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei stypendium przeznaczone jest dla zdolnych badaczy, którzy w 2023 r. nie ukończą jeszcze 31. roku życia" - poinformował poznański magistrat. Miasto Poznań przeznaczy na te cele łącznie 180 tys. zł.

Kandydatki i kandydatów do nagrody i stypendiów mogą zgłaszać stowarzyszenia i fundacje zajmujące się nauką, szkoły wyższe, instytucje i jednostki naukowe mające siedzibę w Poznaniu, radni Poznania, członkowie kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, a także dotychczasowi jej laureaci.

Wnioski konkursowe należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki urzędu miasta na ePUAP:/UMPoznan/SkrytkaESP. W tym celu należy skorzystać z usługi "pismo ogólne do podmiotu publicznego". Do dokumentu należy dołączyć również jego wersję edytowalną w programie Word.