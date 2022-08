W czwartek, 1 września, na liniach tramwajowych ZTM wraca podstawowy rozkład jazdy. Oznacza to m.in. częstsze kursy tramwajów w dni robocze.

Poznański urząd miasta podaje, że od 1 września na liniach tramwajowych kursy będą się odbywały, w godzinach komunikacyjnego szczytu, co 10 minut.

Z kolei autobusy na głównych liniach miejskich nadal będą kursować z częstotliwością co 15 minut.

Zmiany zostaną także wprowadzone na liniach nocnych: poza nocami z piątków na soboty i z sobót na niedziele, kiedy autobusy będą kursować co 30 minut (jak obecnie), w pozostałe noce podstawową częstotliwością będzie 60 minut.

Jaka jest przyczyna zmian?

Jak informuje Urząd Miasta Poznania, decyzja dotycząca zmiany rozkładu jazdy autobusów ma związek z brakiem dostępności kierowców. W minionych miesiącach w Poznaniu zdarzało się, że z uwagi na brak prowadzących pojazdy kursy nie były realizowane.

Jest to problem, z którym musi się zmierzyć cała branża komunikacji publicznej. Inne miasta, m.in. Kraków, także zmuszone są do podejmowania podobnych decyzji. Podjęte działania mają dać większą pewność pasażerom, że dany kurs zostanie zrealizowany. Co prawda komunikacja autobusowa będzie funkcjonować w godzinach szczytu z nieco mniejszą częstotliwością, ale będzie bardziej niezawodna - czytamy na poznan.pl.

MPK Poznań prowadzi rekrutację na stanowiska kierowców. Wszystkie oferty pracy w MPK Poznań dostępne są w zakładce Kariera.

Co się zmieni 1 września? Oto odpowiedź

Oto szczegółowy opis zmian w komunikacji miejskiej od 1 września 2022:

Linie tramwajowe

W dni robocze, w godzinach komunikacyjnego szczytu, czyli pomiędzy godziną 6:30 a 9.00 oraz 13:30 a 18:30 na wszystkich liniach tramwaje będą podjeżdżać na przystanki z częstotliwością co 10 minut, natomiast a w godzinach od 9:00 do 13:30 co 12 minut. W soboty i dni świąteczne częstotliwość kursów nie zmieni się.

Linie autobusowe miejskie

W dni robocze, w godzinach komunikacyjnego szczytu, na liniach głównych oznaczonych numerami: 163, 164, 168, 169, 171, 174, 182, 190, 191, 193 autobusy będą kursować z częstotliwością co 15 minut. W soboty i dni świąteczne częstotliwość kursów nie zmieni się.

Ponadto:

na linii nr 146 zawieszone zostaną we wszystkie dni tygodnia kursy do Strzeszynka ;

zawieszone zostaną we wszystkie dni tygodnia ; zmienione zostaną rozkłady jazdy linii nr 158, 188, 195 ;

; przywrócone zostaną zawieszone na okres letni kursy szkolne na linii 154 oraz linia nr 124.

Linie autobusowe podmiejskie

Od 1 września komunikacja podmiejska na liniach 320, 321, 322, 341, 342, 348, 425, 435, 503, 511, 561, 616, 704, 727, 801, 830, 833, 834, 891, 893, 901, 904, 905, 907, 911 funkcjonować będzie zgodnie z wprowadzonym wcześniej zasadniczym rozkładem jazdy.

Na pozostałych liniach podmiejskich nastąpią poniższe zmiany:

linie nr 388, 392, 394, 396, 397 - godziny odjazdów zostaną skorygowane zgodnie z wrześniową zmianą kolejowych rozkładów jazdy,

- godziny odjazdów zostaną skorygowane zgodnie z wrześniową zmianą kolejowych rozkładów jazdy, linia nr 312 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanki Bolechowo-Osiedle/Zespół Szkół oraz Miękowo/Stokrotkowa,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanki Bolechowo-Osiedle/Zespół Szkół oraz Miękowo/Stokrotkowa, linia nr 323 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Mielno/Lisia,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Mielno/Lisia, linia nr 431 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Kleszczewo/Szkoła II, do końca września przedłużony zostaje pilotaż kursu nocnego w weekendy,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Kleszczewo/Szkoła II, do końca września przedłużony zostaje pilotaż kursu nocnego w weekendy, linia nr 432 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanki Kleszczewo/Szkoła II oraz Bylin/Wieś, do końca września przedłużony zostaje pilotaż kursu nocnego w weekendy,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanki Kleszczewo/Szkoła II oraz Bylin/Wieś, do końca września przedłużony zostaje pilotaż kursu nocnego w weekendy, linia nr 501 - będzie realizowany kurs o godz. 6:09 z przystanku Błażejewo/Os. Przylesie,

- będzie realizowany kurs o godz. 6:09 z przystanku Błażejewo/Os. Przylesie, linia nr 502 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Szczodrzykowo/Szkoła,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Szczodrzykowo/Szkoła, linia nr 512 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Kamionki/Szkoła,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Kamionki/Szkoła, linia nr 527 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Kamionki/Szkoła oraz dodatkowe kursy na trasie Starołęka PKM - Wiórek/Pętla,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Kamionki/Szkoła oraz dodatkowe kursy na trasie Starołęka PKM - Wiórek/Pętla, linia nr 560 - kurs z pętli Zaniemyśl/Kościół o godz. 6:02 będzie realizowany o godz. 6:12,

- kurs z pętli Zaniemyśl/Kościół o godz. 6:02 będzie realizowany o godz. 6:12, linia nr 602 - wjazdy na przystanek Luboń/Park Przemysłowy wykonywane będą ulicą Magazynową (wydłużenie wariantu trasy o 300 metrów),

- wjazdy na przystanek Luboń/Park Przemysłowy wykonywane będą ulicą Magazynową (wydłużenie wariantu trasy o 300 metrów), linia nr 603 - przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze,

- przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, linia nr 610 - korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym,

- korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym, linia nr 611 - przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, w dalszym ciągu linia kursować będzie na trasie objazdowej związanej z zamknięciem ul. Kościuszki w Luboniu,

- przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, w dalszym ciągu linia kursować będzie na trasie objazdowej związanej z zamknięciem ul. Kościuszki w Luboniu, linia nr 614 - przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, nastąpi korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym,

- przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, nastąpi korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym, linia nr 651 - wjazdy na przystanek Luboń/Park Przemysłowy wykonywane będą ulicą Magazynową (wydłużenie wariantu trasy o 300 metrów),

- wjazdy na przystanek Luboń/Park Przemysłowy wykonywane będą ulicą Magazynową (wydłużenie wariantu trasy o 300 metrów), linia nr 690 - przywrócone zostanie kursowanie linii, bez wjazdów do Luboń/Park Przemysłowy,

- przywrócone zostanie kursowanie linii, bez wjazdów do Luboń/Park Przemysłowy, linia nr 701 - przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, nie będzie realizowany 5 minutowy postój na przystanku Komorniki/Centrum o godz. 7:10,

- przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, nie będzie realizowany 5 minutowy postój na przystanku Komorniki/Centrum o godz. 7:10, linia nr 702 - korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym,

- korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym, linie nr 703, 705, 707 - przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym,

- przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym, linia nr 710 - będzie realizowany kurs o godzinie 6:50 z pętli Górczyn. Do przystanku Komorniki/Ks. Malinowskiego, korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym

- będzie realizowany kurs o godzinie 6:50 z pętli Górczyn. Do przystanku Komorniki/Ks. Malinowskiego, korekta rozkładu jazdy w rozkładzie sobotnim, niedzielnym i świątecznym linia nr 716 - przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze,

- przywrócenie zasadniczego rozkładu jazdy w dni robocze, linia nr 729 - będą realizowane kursy o godz. 6:40, 8:20 i 16:35 z przystanku Dopiewo/Dworzec Kolejowy oraz o godz. 7:55, 15:30 i 17:40 z pętli Ogrody, autobus w dalszym ciągu kursować będzie trasą objazdową związaną z budową ronda w Dąbrówce,

- będą realizowane kursy o godz. 6:40, 8:20 i 16:35 z przystanku Dopiewo/Dworzec Kolejowy oraz o godz. 7:55, 15:30 i 17:40 z pętli Ogrody, autobus w dalszym ciągu kursować będzie trasą objazdową związaną z budową ronda w Dąbrówce, linia nr 802 - wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, przywrócone zostaną kursy na odcinku Tarnowo Podgórne/Centrum - Tarnowo Podgórne/Ostatnia

- wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, przywrócone zostaną kursy na odcinku Tarnowo Podgórne/Centrum - Tarnowo Podgórne/Ostatnia linie nr 803, 804 - wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze,

- wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, linia nr 811 - wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, przywrócone zostaną wjazdy na przystanki: Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła, Lusówko/Szkoła oraz Tarnowo Podgórne/Szkolna,

- wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, przywrócone zostaną wjazdy na przystanki: Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła, Lusówko/Szkoła oraz Tarnowo Podgórne/Szkolna, linie nr 812, 813, 821 - wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Szkolna,

- wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Szkolna, linia nr 832 - przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy, zlikwidowane zostaną tymczasowe przystanki na ul. Obornickiej w Rokietnicy,

- przywrócone zostaną wjazdy na przystanek Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy, zlikwidowane zostaną tymczasowe przystanki na ul. Obornickiej w Rokietnicy, linia nr 882 - wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, kursy o godz. 6:50 z przystanku Tarnowo Podgórne/Centrum oraz o godz. 7:15 z przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy będą realizowane przez TPBUS,

- wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy w dni robocze, kursy o godz. 6:50 z przystanku Tarnowo Podgórne/Centrum oraz o godz. 7:15 z przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy będą realizowane przez TPBUS, linia nr 886 - przywrócone zostanie kursowanie linii,

- przywrócone zostanie kursowanie linii, linia nr 889 - przywrócone zostanie kursowanie linii, wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy,

- przywrócone zostanie kursowanie linii, wprowadzony zostanie skorygowany rozkład jazdy, linia nr 902 - wszystkie kursy będą realizowane do pętli Suchy Las/Działki.

O zmianach w komunikacji tramwajowej i autobusowej od 1 września można przeczytać na stronie ZTM Poznań.