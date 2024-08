Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru poddasza, do którego doszło przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. Dach zapalił się po uderzeniu pioruna.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Kaliscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym przy ul. Częstochowskiej 44 w Kaliszu.

Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że na skutek uderzenia pioruna zapaliło się poddasze. W domu przebywało pięć osób, ale zdążyły się one ewakuować przed przyjazdem strażaków.



Strażacy natychmiast przystąpili do działań gaśniczych. Dokonano częściowej rozbiórki dachu, by dostać się do wszystkich źródeł ognia i skutecznie je zlikwidować - powiedział rzecznik prasowy kaliskiej straży pożarnej mł. asp. Jakub Pietrzak.



Jedna z osób przebywających w budynku podczas próby gaszenia pożaru została poparzona.



Na miejscu pożaru pracowała straż, policja i służby medyczne.