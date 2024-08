Płonie 200 mln dolarów

A problem jest i to ogromny. Niezależny rosyjski portal The Moscow Times poinformował, że straty powstałe w wyniku pożaru mogą być porównywalne z rocznym budżetem... przeciętnego rosyjskiego miasta.

Płonący skład paliw to 74 zbiorniki o pojemności 5 tys. ton każdy. Jak wyliczył Jarosław Trofimow, główny korespondent ds. zagranicznych "Wall Street Journal", całkowity koszt składowanego w Proletarsku paliwa wynosi około 200 mln dolarów. Jeśli przeliczymy to na rosyjską walutę, mowa o ok. 18 mld rubli.

Z zestawienia rosyjskiego resortu finansów wynika, że to suma porównywalna z rocznym budżetem takich miast jak Orzeł (14,6 mld rubli), Kursk (16,4 mld rubli) czy Iżewsk (21,4 mld rubli). Jest ona ponadto 1,5-krotnie większa od rocznego budżetu np. Smoleńska (12 mld rubli) czy Iwanowa (11,1 mld rubli).

Ukraińskie ataki przynoszą skutek

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Kijów wielokrotnie atakował rosyjskie obiekty przemysłu naftowo-gazowego, twierdząc, że to "sprawiedliwy odwet" za rosyjskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Wydaje się, że ukraińskie ataki przynoszą efekt. W środę rosyjski rząd ogłosił, że ponownie wprowadza zakaz eksportu benzyny na kolejnych sześć miesięcy (od 1 września do 31 grudnia br.). Powód? "Utrzymanie stabilnych cen w okresie utrzymującego się sezonowego popytu i planowanych napraw rafinerii ropy naftowej".

Rosja wprowadziła już podobny, sześciomiesięczny zakaz eksportu benzyny w marcu. Zawiesiła go między majem a lipcem, twierdząc, że rynek krajowy jest nasycony.