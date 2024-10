Same o sobie mówią, że są wiecznie młode, a wiek to tylko liczba. Seniorki z Poznania, występujące w chórze Poznańskie Senioritki, obchodzą w tym roku swój dziesiąty jubileusz. Już jutro w Auli Artis w Poznaniu odbędzie się specjalny koncert, na którym zaprezentują swoje wokalne umiejętności. Bo w życiu liczy się pasja - mówią z uśmiechem.

Poznańskie Senioritki / Beniamin Piłat / RMF FM

Poznański Chór Senioritki obchodzi w tym roku swój jubileusz! Od dziesięciu lat seniorki z Poznania objeżdżają całą Europę, śpiewając na festiwalach i konkursach piosenki. Bo w życiu trzeba mieć pasję - mówi RMF FM pani Hania z chóru Poznańskie Senioritki. Najpierw jest chęć śpiewania, a potem występowania. Gdzieś musimy spożytkować to, czego się nauczymy. Poza tym to jest ogromna przyjemność - dodaje z uśmiechem.

Od dziesięciu lat chór Poznańskie Senioritki występuje na scenach w Polsce i za granicą. Był już między innymi w Niemczech, na Litwie, a ostatnio w Grecji. Śpiewanie towarzyszy paniom nieustannie.

Przychodząc na próbę, robiąc herbatę, my cały czas śpiewamy. Wie pan jak dobrze się kroi cebulę, tańcząc? - pyta pani Ola, która jest najstarszą członkinią chóru. Ja mam 82 lata i cały czas chcę występować - dodaje. Członkinie chóru Poznańskie Senioritki podkreślają, że to właśnie pasja do muzyki sprawia, że tak chętnie przychodzą na próby. Trzeba w życiu mieć pasję. Nie tylko praca i praca. Niektórzy mówią, że na emeryturze zabiorą się za coś. Guzik prawda! Pasje trzeba rozwijać od młodości - mówią zgodnie.

Chór Poznańskie Senioritki obchodzi dziesiąty jubileusz Beniamin Piłat / RMF FM

Chórem dyryguje się i opiekuje się Ewa Wodzyńska. Wymyśla repertuar, uczy śpiewania, prowadzi próby. Spotkania odbywają się kilka razy w tygodniu w Poznaniu oraz Kórniku. Dla mnie to nie tylko praca, ale też spotkanie z nimi - podkreśla. Dla nich to często powód do tego, by wyjść z domu. Mają się dla kogo ubrać, pomalować, najpierw śpiewamy, potem wychodzimy razem na kawę. Jesteśmy taką muzyczną rodziną - mówi dyrygentka.

W sobotę 12 października o godz. 18 w Auli Artis w Poznaniu odbędzie się jubileuszowy koncert chóru Poznańskie Senioritki. Tak się złożyło, że jesteśmy razem już dekadę. Śpiewamy, tańczymy, bawimy się! - mówią podekscytowane członkinie chóru, które zapraszają do dołączenia do zespołu.