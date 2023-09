"Świetna wiadomość, nasz kangur lokalny już w domu!" - napisał tuż przed godziną 12 w mediach społecznościowych Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie. Poszukiwanie zwierzęcia rozpoczęło się w weekend.

"Luluś wraca z giganta! Świetna wiadomość, nasz kangur lokalny już w domu!! Aktualnie zjada drugie śniadanie na swoim wybiegu" - czytamy na Facebooku Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie (woj. wielkopolskie).

Poszukiwania trwały od weekendu

O poszukiwaniach kangura w lasach Puszczy Zielonki poinformował w weekend Leśny Zakład. Instytucja napisała w jednym z komentarzy, że kangurek ma na imię Luluś.

We wtorek Zakład dodał na swoje konto w mediach społecznościowych kolejne nagranie z kangurem w roli głównej. Zostało ono wykonane przez osobę, która napotkała zwierzę, jadąc samochodem (przed uruchomieniem wideo należy wyciszyć dźwięk).

Inne nagranie, również we wtorek na Facebooku, opublikował dr Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak napisał, gatunek poszukiwanego kangura to "walabia Bennetta". "Kangur na filmie był widziany w rezerwacie Klasztorne Modrzewie. Nagrał go jeden z grzybiarzy. Pochodzi z hodowli w okolicy Puszczy Zielonki, z której wcześniej uciekł struś emu. Ma trzy lata, jest samcem i nazywa się Luluś" - podkreślił naukowiec.