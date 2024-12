Trzy osoby zatrzymano w związku ze śmiercią dwóch młodych mężczyzn. "Pokrzywdzeni zmarli w swoich domach kilka godzin po zakończonym spotkaniu towarzyskim" - poinformowała oficer prasowy kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak dodała policja, na obecną chwilę "zatrzymane osoby nie mają zarzutów". W poniedziałek prokurator udzieli więcej informacji - powiedziała podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.



W sobotę kilka osób - wśród nich 29-letni i 32-letni mężczyźni - spotkało się towarzysko w jednym z domów na terenie powiatu kaliskiego. Spotkanie, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, przebiegło spokojnie. Po jego zakończeniu wszyscy mieli rozejść się do siebie.



Kilka godzin później rodzina 29-latka w podkaliskim Zbiersku zawiadomiła policję o jego śmierci. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. W niedzielę w nocy zmarł drugi uczestnik spotkania, 32-latek z miejscowości Nowy Kiączyn.



Policja ani prokuratura nie informują o szczegółach i okolicznościach. Od rana trwają przesłuchania świadków, zabezpieczane są wszystkie ślady i przedmioty mogące mieć znaczenie dla sprawy.



Śledczy potwierdzają jedynie, że do takiego zdarzenia doszło. Otrzymaliśmy informację o dwóch zgonach. Decyzją prokuratora rejonowego ciała tych osób zostały zabezpieczone do sekcji i dalszych badań - powiedziała podkom. Anna Jawroska-Wojnicz.



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler przekazał PAP, że zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone badania toksykologiczne w celu ustalenia przyczyny śmierci mężczyzn.