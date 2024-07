Jechał drogą ekspresową S5 pod prąd, doprowadził do kolizji i tłumaczył się, że... tak go pokierowała nawigacja. 69-letni kierowca stracił prawo jazdy, ale to nie koniec jego kłopotów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka poinformowała, że ok. godz. 13:00 w niedzielę funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o jadącym pod prąd kierowcy mercedesa, który na drodze ekspresowej S5, pomiędzy węzłami Święciechowa i Leszno Zachód, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Policjanci, którzy udali się na miejsce zderzenia, ustalili, że kierujący mercedesem mieszkaniec powiatu gostyńskiego chciał jechać w kierunku Wrocławia, ale na węźle Święciechowa wjechał na nieprawidłową jezdnię. "Po drodze doprowadził do kolizji, tj. zderzenia bocznego z jadącym prawidłowo oplem. Sprawca zdarzenia tłumaczył policjantom, że w taki sposób poprowadziła go telefoniczna nawigacja. Na szczęście nikomu nic się nie stało" - opisała policjantka. Funkcjonariusze zatrzymali 69-latkowi prawo jazdy i skierowali jego sprawę do sądu. Zobacz również: Zmarła dziewczynka, która wypadła z okna

