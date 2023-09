Czy polską szkołę da się odmienić? Zmienić jej barwy z szarych i przygnębiających na kolorowe i przynoszące radość? Jak się okazuje to jest możliwe. Jakub Tylman, nauczyciel z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w wielkopolskim Śremie napisał poradnik dla nauczycieli, rodziców i uczniów "Jak pokolorować szkołę".

Jak powinna wyglądać szkoła marzeń i czy można zmienić publiczną oświatę, by nauka była przyjemnością? Jakub Tylman swoją wiedzą na temat tego "Jak pokolorować szkołę" dzieli się w książce właśnie o takim tytule. To poradnik dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Autor przyznaje, że zmiany w oświacie nie są wcale takie trudne. To jest książka dla wszystkich, którzy marzą o szkole innej niż to, co jest teraz. Rodzice mogą znaleźć pomysły, co zmienić, jakie kwestie poruszać na zebraniach. Nauczyciele i dyrektorzy znajdą inspirację do tego, by zmieniać coś, tu i teraz. Nawet starsi uczniowie mogą pójść do nauczyciela i powiedzieć: Proszę, da się. Jest to możliwe i my też możemy tak zrobić" - mówi w rozmowie z RMF FM Jakub Tylman.

Sztandarowym przykładem zmian w oświacie jest system wprowadzony przez Publiczną Szkołę im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie, gdzie zrezygnowano z zadawania prac domowych. Chodzi o to, by pokazać dzieciom, że szkoła jest przyjazna, że tu nie przychodzi się za karę i w strachu i o to, by dzieci po kilku godzinach w szkole nie musiały spędzać kolejnych kilku godzin nad pracami domowymi - wyjaśnia Tylman.