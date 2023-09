Już 8 października w Krakowie wystartuje ostatni z biegów zaliczanych do krakowskiej triady biegowej, czyli trzech najważniejszych i najbardziej popularnych krakowskich biegów. Będzie to już 9. edycja Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Ze względu na duże zainteresowanie zwiększono limit uczestników z 8 tys. do 8888 osób. Przedłużony został także termin zapisów. Chętni mogą zgłaszać się internetowo do piątku 29 września włącznie.