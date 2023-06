Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie przygotowuje specjalne świadectwa dla uczniów. Każde dziecko, niezależnie od średniej ocen otrzyma tam świadectwo z kolorowym paskiem.

Kolorowe świadectwa dla uczniów / Beniamin Piłat / RMF FM

Kolorowe paski na świadectwach wszystkich uczniów! To akcja organizowana przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Nauczyciele chcą w ten sposób docenić wszystkich uczniów, niezależnie od średniej ocen.

Oczywiście czerwone zarezerwowane są dla uczniów, którzy mają najlepsze wyniki w nauce, ale jest też mnóstwo innych kolorów. Mamy zielony, fioletowy, żółty - mówi Jakub Tylman, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Chcemy nagrodzić wszystkich - nie tylko tych, którzy mają dobre wyniki w nauce by pokazać, że doceniamy ucznia.

Wyróżnienia otrzymają zatem uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym byli m.in. wybitnymi sportowcami, nie opuścili ani jednej lekcji, pomagali innym lub angażowali się w zajęcia pozalekcyjne.

Prezentacja świadectw / Beniamin Piłat / RMF FM

Zachęcamy też pozostałe szkoły do włączenia się w akcję. Nie kosztuje to ogromnych ilości pieniędzy, wystarczy włożyć trochę pracy, a każdy uczeń zostanie doceniony - dodaje Tylman. Akcja ma potencjał, by zagościć na stałe w mediach społecznościowych. Wystarczy, by inne szkoły również przygotowały takie nagrody dla swoich uczniów.

W związku z tym, że obecność czerwonego paska jest uwarunkowana prawnie na świadectwie, nauczyciele ze śremskiej podstawówki nie chcą ingerować w druki dokumentów. Zamiast tego przygotują specjalne kolorowe nakładki, w które zostaną wsunięte świadectwa. W sumie takie wyróżnienia otrzyma blisko 200 uczniów.

Świętujemy to! Organizujemy taką małą galę oscarową. Będzie czerwony dywan, scena, każdy uczeń odbierze swoją nagrodę. Chcemy docenić każdego za to, że dał radę w tym roku szkolnym - tłumaczy nauczyciel ze śremskiej podstawówki.

Świadectwa z kolorowymi paskami w formie nakładek zostaną wręczone już 23 czerwca.