Czy można zrobić rower z drewna? Był już drewniany monocykl i rowerek dla dzieci. Co w tym roku przygotują konstruktorzy? Do końca kwietnia można zgłaszać się do konkursu organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Jeden z projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / Materiały prasowe Co dwa lata w Poznaniu organizowany jest konkurs na własnoręcznie wykonany rower z drewna. Koordynatorem zmagań jest Koło Naukowe Technologów Drewna Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i uczniów szkół średnich do pracy z drewnem, promocja wykorzystania drewna i materiałów drzewnych jako materiału konstrukcyjnego oraz propagowanie kultury technicznej i zdrowego stylu życia - mówią przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konkurs jest skierowany do wszystkich pasjonatów drewna i od początku istnienia ma na celu promowanie innowacyjności i kreatywności, która znajduje się w każdym z nas, a nasz konkurs pozwala ją wyzwolić - tłumaczy Maciej Klucewicz, prezes Koła Naukowego Technologów Drewna. Różnorodność zaproponowanych rozwiązań czy użytych materiałów już nie raz nas zaskakiwała. W poprzednich edycjach widzieliśmy już ich cały przekrój - od bambusa, przez drewno gięte do materiałów drewnopochodnych. Cieszy nas też, że każdorazowo konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Biorą w nim udział osoby z całej Polski, a ostatnio nawet wychodzi poza granice naszego kraju - dodał. Mimo, że konkurs jest skierowany przede wszystkim do studentów i uczniów szkół średnich, to tak naprawdę wiek uczestników czy ich status ma tutaj niewielkie znaczenie. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkie osoby, które mają zamiłowanie do majsterkowania i tworzenia drewnianych konstrukcji. Pojazd musi posiadać, co najmniej ramę wykonaną z drewna lub/oraz materiałów drewnopochodnych. Pozostałe elementy oraz osprzęt roweru mogą być wykonane z materiałów niedrzewnych, jednak udział drewna w projekcie jest jednym z ocenianych przez jury parametrów. Rower musi spełniać funkcję transportową, czyli umożliwiać przemieszczanie się nim przy użyciu siły własnych mięśni - czytamy w komunikacie uczelni. W tym roku finał konkursu będzie odbywał się w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 15 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 roku na adres e-mail: konkursrowerzdrewna@gmail.com .