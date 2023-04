Kultowy akademik zniknie z mapy Poznania! Dom Studencki Jowita znajdujący się w centrum miasta zostanie sprzedany - podają władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nie zgadzają się na to studenci.

DS Jowita / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Kultowy akademik DS Jowita w Poznaniu zostanie sprzedany! Taką decyzję podjęły władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dom Studencki zlokalizowany w centrum Poznania jest domem dla kilkuset studentów, którzy uczęszczają na zajęcia w sercu miasta. Jak przekazują władze uczelni, akademik będzie funkcjonował do końca roku akademickiego. Zostanie sprzedany, ponieważ jest w bardzo złym stanie, a sprzedaż to lepsze rozwiązanie niż kosztowny remont - mówi prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM.

Jedna z ostatnich ekspertyz (wykonana w 2021 roku) wykazała, że koszt takiej przebudowy wyniósłby 80 mln zł netto. Dziś kwota ta, biorąc pod uwagę inflację, urosłaby z pewnością do 90-100 mln zł. Wobec tych faktów władze Uniwersytetu - po uzyskaniu ekspertyzy rzeczoznawców, a także po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni - podjęły decyzję o rozpoczęciu przygotowań do sprzedaży Jowity. Mając na uwadze, jak ważne jest to miejsce dla społeczności UAM i miasta Poznania, procedura ta zostanie poprzedzona konkursem architektonicznym na wizję zagospodarowania tej przestrzeni - przekazuje rektor UAM.

Problemem dla remontu miałyby być też kwestie własnościowe działek pod akademik, choć nie przeszkadzają one w sprzedaży obiektu.

Akademik został wzniesiony, co w tamtych latach nie stanowiło przeszkody, na gruntach wywłaszczonych w sposób nieprawidłowy. W efekcie pojawiły się roszczenia byłych właścicieli do części działek pod budynkiem, co skutecznie eliminowało możliwość jakichkolwiek modernizacji lub przebudowy budynku w celu dostosowania go aktualnych wymogów technicznych i pożarowych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że działki UAM (pod Jowitą i pod stołówką) były i nadal są rozdzielone i otoczone działkami należącymi do prywatnych inwestorów, niezainteresowanych współpracą z UAM przy ewentualnej przebudowie uczelnianych budynków - wyjaśnia dalej prof. Bogumiła Kaniewska i dodaje, że już teraz zobowiązuje się do postawienia nowego akademika, jeśli DS Jowita zostanie sprzedany. Pieniądze na nowy Dom Studencki miałyby pochodzić właśnie ze sprzedaży kultowego akademika z centrum miasta.

Studenci mówią "NIE"

Wizja sprzedaży DS Jowita nie podoba się samym mieszkańcom. Postanowili zatem działać. Przygotowaliśmy petycję do władz uczelni - mówi w rozmowie z RMF FM Paula Macioszek, studentka mieszkająca w DS Jowita. Tylko w dwa dni podpisało się pod nią ok. 160 osób.

Budynek jest kultowy, jest znany od wielu lat. Znają go studenci i absolwenci. Mieszkańcy byli bardzo zaniepokojeni. Pojawiły się łzy. Wiele osób boi się tego, co będzie w październiku. Akademiki są dla studentów, których często nie stać na wynajem mieszkań u prywatnych właścicieli. Są o wiele tańsze. Miejsce w Jowicie jest tańsze o niemal połowę od pokoju w bloku - tłumaczy studentka.