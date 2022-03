W niedzielę, 3 kwietnia odbędzie się 14. Poznań Półmaraton. To oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu wzdłuż oraz w pobliżu trasy biegu. Impreza startuje o godzinie 9:00.

Start zawodników podczas 13. edycji półmaratonu w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / Materiały prasowe

W niedzielę, 3 kwietnia, w związku z biegiem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej wzdłuż oraz w pobliżu trasy biegu. 14. Poznań Półmaraton startuje o godz. 9:00, ale zmiany nastąpią z wyprzedzeniem.Trasa zaczyna się i kończy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, otaczając pętlą lub przecinając m.in. takie dzielnice Poznania jak: Łazarz, Wilda, Stare Miasto, Jeżyce i Grunwald. Na całej trasie półmaratonu funkcjonować będą tzw. śluzy, umożliwiające przecięcie trasy biegu oraz ew. przejazd autobusów i tramwajów na liniach ZTM.

/ Materiały prasowe



Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się w niedzielę wcześnie rano. Już od godz. 6:00 zamknięta będzie zachodnia jezdnia ul. Roosevelta od ronda Kaponiera do ul. Bukowskiej, ul. Bukowska od ul. Roosevelta do ul. Zeylanda oraz odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Bukowskiej do ul. Szylinga (strefa startu).

Ze względu na bieg wprowadzone zostaną też czasowe ograniczenia parkowania.

Na skrzyżowaniach na trasie biegu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a w miejscach przecinania się trasy biegu z trasami linii tramwajowych i autobusowych trzeba się liczyć z czasowym wstrzymywaniem ruchu. W razie potrzeby na wniosek policji możliwe są inne czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Kolejne odcinki trasy będą otwierane stopniowo po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Otwarcie ostatniego odcinka trasy przewidywane jest około godziny 13:30.

Wszystkie szczegóły na temat zmiany w organizacji ruchu dla kierowców znajdziesz tutaj>>>>>>

W dniu biegu inaczej funkcjonować będzie komunikacja miejska. Żeby ułatwić korzystanie z transportu publicznego zostaną uruchomione dwie tymczasowe linie tramwajowe - nr 98 na Górczynie i nr 99 na Dębcu.

Szczegółowe zmiany w komunikacji miejskiej dostępne są na stronie ztm.poznan.pl