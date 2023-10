Policjant z Ełku w Warmińsko-Mazurskiem został ranny podczas zatrzymywania agresywnego mężczyzny. W trakcie interwencji funkcjonariusze oddali strzał ostrzegawczy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM poszkodowany policjant został ranny w głowę i trafił do szpitala. Butelką uderzył go zatrzymywany.

Agata Kulikowska de Nałęcz z ełckiej policji powiedziała nam, że funkcjonariuszy wezwano do jednego z bloków. Zawiadomienie dotyczyło agresywnego mężczyzny, który chodzi po klatkach schodowych i grozi mieszkańcom.

Policjanci pojechali na miejsce, mężczyzna był agresywny wobec nich, uderzył policjanta butelką szklaną w głowę, podczas tej interwencji mężczyzna zmusił policjantów do oddania strzału ostrzegawczego - mówiła Agata Kulikowska de Nałęcz.

Dopiero wtedy udało się zatrzymać 20 latka. Trafił on do policyjnej izby zatrzymań. Pobrano mu do badań krew, aby ustalić, czy był pod wpływem jakichś środków odurzających.