Mobilek oponiasty, elektrus rdzawy czy papierzak szkaradny - to trujące gatunki grzybów, które zaprezentowali leśnicy. Wszystko to część wygenerowanej przez sztuczną inteligencję kampanii, która ma zwrócić uwagę na problem śmieci w lasach. Tylko w zeszłym roku Lasy Państwowe zebrały i wywiozły z polskich lasów 80,6 tysiąca metrów sześciennych śmieci, za co zapłaciły 32,5 mln złotych.

/ Fot. Lasy Państwowe / Lasy Państwowe po raz pierwszy wykorzystały sztuczną inteligencję, aby przygotować kampanię, która zwraca uwagę na problem śmiecenia w lasach. Modele AI wygenerowały nowe, trujące gatunki grzybów m.in. puszynkę leśną, butelczaka wieczystego czy papierzaka szkaradnego. To fikcyjne gatunki stworzone przez sztuczną inteligencję, które mają zwrócić uwagę na to, ile my wydajemy na sprzątanie lasów. Tylko w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie to ponad dwa miliony rocznie, a w skali całego kraju to ponad 32 miliony złotych. Za te pieniądze moglibyśmy kupić np. 50 karetek pogotowia. A tak wydajemy je, aby niwelować efekty leśnych śmieciarzy - mówi Adam Pietrzak, rzecznik RDLP w Olsztynie. / Fot. Lasy Państwowe / Śmieci pozostawione w lasach stwarzają zagrożenie pożarowe, zanieczyszczają ekosystemy i bywają śmiertelnymi pułapkami dla owadów i małych oraz średnich zwierząt. Raz wyrzucone w lesie odpady pozostaną tam bardzo długo. "Papierzak Szkaradny" zostanie tam ponad miesiąc, ale już "Butelczak Wiecznisty" przez 500 lat. Oto lista "trujących grzybów", których powinniśmy się pozbyć: Nazwa gatunkowa: Puszynka leśna Występowanie: Najczęściej występuje grupowo, po kilka sztuk. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 100 lat! Przydatność: Okaz trujący dla lasu! Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Rodzaj kosza: Żółty - metale i tworzywa sztuczne

Nazwa gatunkowa: Butelczak wiecznisty Występowanie: Zasiedla lasy iglaste, liściaste, "różniaste". Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 450 lat! Przydatność: Okaz trujący dla lasu! Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Rodzaj kosza: Żółty - metale i tworzywa sztuczne / Fot. Lasy Państwowe / Nazwa gatunkowa: Papierzak szkaradny Występowanie: "Lubi" leśne gęstwiny i wysokie trawy. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 6 tygodni Przydatność: Okaz trujący dla lasu! Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Rodzaj kosza: niebieski - papier

Nazwa gatunkowa: Elektrus rdzawy Nazwa potoczna: RTV/AGD-owiec. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne... nawet do końca świata. Przydatność: Okaz trujący dla lasu! Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Miejsce: MPSZOK, PSZOK

Nazwa gatunkowa: Mobilek oponiasty Występuje w odmianie łysawej i bieżnikowanej. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 300 lat! Przydatność: Okaz trujący dla lasu! Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Miejsce: PSZOK, CUO, lokalne zbiórki Zobacz również: Naukowcy odkryli w Pompejach dom pełen pikantnych fresków

Naukowcy potwierdzili epizod z norweskiej sagi. Wiedzą więcej o "człowieku ze studni"

Załoga misji Space X Crew-8 wróciła na Ziemię

Intensywne ćwiczenia faktycznie zmniejszają apetyt. Szczególnie u kobiet Opracowanie: Renata Gaweł