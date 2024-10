Po ćwiczeniach, na briefingu prasowym szef rządu powiedział, że cieszy się, iż "Tarcza Wschód rusza tak na serio". Jest to wspólne przedsięwzięcie, nie tylko polskie, ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony - zaznaczył. Przypomniał, że w projekt zaangażowana jest również Finlandia.



Cieszę, że już stało się faktem, że współpracują z nami przy Tarczy Wschód także Brytyjczycy, Amerykanie są gotowi - dodał Tusk.



Podkreślił, że spora część infrastruktury będzie miała charakter cywilny. Na to wszystko także będą środki europejskie, nie tylko krajowe. Będę o tym w najbliższych dniach i tygodniach rozmawiał w Brukseli - zapowiedział szef rządu.

"Inwestycja w pokój i bezpieczeństwo"

Podkreślił, że program ten jest dla rządu priorytetowy, a przedsięwzięcie jest "obliczone na lata".



Te wszystkie ćwiczenia, instalacje, miliardy, jakie tutaj wydamy, zapory, drony - to wszystko ma służyć temu, żeby tutaj potencjalny przeciwnik nie odważył się wkroczyć. Traktujmy to jako inwestycję w pokój i w bezpieczeństwo, a nie w takie ot ćwiczenia wojenne - podkreślił premier.



Jak dodał, głównym zadaniem programu jest na tyle skutecznie odstraszyć potencjalnego przeciwnika, "żeby wojny tu nie było". W tym sensie to jest stricte pokojowe zadanie - podkreślił. Według premiera, ważny jest nie tylko element odstraszania, ale uniknięcia jakiegokolwiek zaskoczenia.

Szef MON: Budowa ruszy już w tym roku

Dlaczego to testujemy dzisiaj i to teraz? - pytał z kolei na briefingu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Bo nie chcemy popełniać błędów naszych poprzedników. Oni nie przetestowali skuteczności zapory (na granicy z Białorusią - red.) i dzisiaj tę zaporę, która chroni przed bandytami, próbującymi wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej, naprawiamy - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Kosiniak-Kamysz podkreślił, że powstanie Tarczy Wschód jest priorytetem dla rządu, gdyż sytuacja na wschodniej granicy jest coraz bardziej niebezpieczna i nadal zdarzają się "bandyckie ataki na polskich żołnierzy".



Nie ma dla nas większego priorytetu niż bezpieczeństwo państwa polskiego. To jest sprawa święta i najważniejsza. Odstraszanie, odporność społeczna, a jeśli przyszłoby takie zagrożenie - obrona każdego centymetra ojczyzny - podkreślił.

Budowa elementów fortyfikacyjnych miała rozpocząć się w 2025 roku zgodnie z planem, ale uda się to zrobić już w 2024 r. - poinformował. Powiedział, że "w pierwszych miejscach, na wskazanych odcinkach wschodniej granicy Rzeczpospolitej powstaną fortyfikacje i magazyny, które będą przyjmować sprzęt".

Tarcza Wschód ma przede wszystkim odstraszać

W czerwcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia strategicznego programu "Narodowy Program Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód" przedłożoną przez ministra obrony narodowej. Program planuje utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji.

Zasadniczym celem Tarczy Wschód jest odstraszanie, czyli zbudowanie infrastruktury i zdolności, które pozwolą na wytworzenie świadomości u potencjalnych przeciwników, że ewentualny atak na naszą granicę zakończyłby się niepowodzeniem. Tarcza Wschód ma pozwolić na skuteczne odepchnięcie wroga i niedopuszczenie go na terytorium Polski.

Program zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych na odcinku ok. 800 kilometrów wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Już w tym roku rozpocznie się budowa pierwszych elementów Tarczy Wschód na granicy północnej i wschodniej RP.

Koszt Tarczy Wschód to 10 mld zł. Zakończenie projektu ma nastąpić w 2028 roku.

Polskie władze planują zaangażowanie partnerów zagranicznych. Kwestia bezpieczeństwa została wpisana w konkluzje Rady Europejskiej - podało MON.