Ponad 17 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie pół miliona złotych przejęli policjanci z Elbląga. Zatrzymali 53-latka, który był kompletnie zaskoczony akcją funkcjonariuszy.

Przejęte narkotyki / KMP Elbląg / Policja

Mężczyzna wpadł we własnym aucie, którym przewoził środki odurzające. Policjanci przeszukali też jego mieszkanie. Przejęli ponad 17 kilogramów narkotyków: ponad 15 kilogramów amfetaminy, 1,7 kilograma marihuany, ponad 500 tabletek extasy oraz mefedron. Czarnorynkowa wartość tych substancji to prawie 500 tys. złotych.

53-latek był wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe, w 2021 roku opuścił zakład karny.

Po decyzji sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających może mu grozić do 18 lat więzienia, bo czyn ten popełnił w warunkach recydywy.