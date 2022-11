Kontrola drogowa zakończyła się przedstawieniem 24-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości substancji zabronionych. Policjanci w aucie, którym kierował, znaleźli i zabezpieczyli prawie 1,5 kg mefedronu. Ponadto od mężczyzny została pobrana krew do badań, ze względu na uzasadnione podejrzenie kierowania przez niego pojazdem, będąc pod wpływem środków odurzających. Decyzją sądu, 24-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

/ KWP Olsztyn / Policja

Olsztyńscy policjanci w czwartek wieczorem zatrzymali na alei Warszawskiej osobowego forda. Funkcjonariuszy zaniepokoił styl jazdy mężczyzny. W trakcie kontroli i w wyniku sprawdzenia w systemach informatycznych danych kierującego, wyszło na jaw, że 24-latek nie powinien w ogóle znaleźć się za kierownicą auta, gdyż miał już wcześniej zatrzymane prawo jazdy.

Policjanci pod fotelem kierowcy znaleźli zafoliowane dwie paczki ze zbryloną substancją. Przeprowadzone wstępne sprawdzenie wskazało, że jest to mefedron o łącznej masie prawie 1,5 kg. Zabezpieczony materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

Na miejsce został wezwany również patrol drogówki, który sprawdził stan trzeźwości 24-latka, lecz badanie nie wykazało w jego organizmie alkoholu. Natomiast ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw przez mężczyznę, posiadania narkotyków i kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, został on zatrzymany i przewieziony najpierw do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, a następnie 24-latek trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego został mu przedstawiony zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jeżeli okaże się, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wyjaśniają skąd pochodziły zabezpieczone narkotyki oraz czy w związany z nimi proceder są zaangażowane inne osoby.