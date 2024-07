Około 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach i ponad 60 tys. widzów, którzy przyglądają się rycerskim zmaganiom - tego spodziewają się organizatorzy inscenizacji słynnej bitwy pod Grunwaldem. Przez weekend w okolicy Pól Grunwaldzkich będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu.

Bitwa pod Grunwaldem (Zdjęcie ilustracyjne) / Tomasz Waszczuk / PAP

Ponad 1200 rekonstruktorów

W sobotę (13 lipca) na Polach Grunwaldzkich odbędzie się inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. W okolicy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu, a kierowcy i piesi powinni stosować się do zaleceń organizatora i służb porządkowych.





Inscenizacja bitwy będzie głównym punktem rocznicowych obchodów Dni Grunwaldu. Na Polach Grunwaldzkich zaprezentuje się około 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach, a organizatorzy spodziewają się, że rycerskim zmaganiom może kibicować nawet ponad 60 tys. widzów.



Doskwierający upał i pragnienie

Co jest najtrudniejsze w zorganizowaniu inscenizacji?



Upał. Gorąc wielki, który tu panuje. A tak naprawdę trudne jest skoordynowanie wszystkich rekonstruktorów na polu bitwy - mówi reżyser inscenizacji Krzysztof Górecki.

Z perspektywy osób biorących udział w inscenizacji, trudności są zupełnie inne. Rekonstruktorzy mają pełne uzbrojenie. Pod nie zakładane są grube przeszywanice, które amortyzują uciskanie uzbrojenia. W takim średniowiecznym stroju, człowiek się bardzo poci i szybko odwania. Stąd funkcja pojek - dam, które podają wodę rekonstruktorom - komentuje Krzysztof Górecki.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z widowiskiem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, które obowiązują od godz. 6.00 w sobotę do godz. 6.00 w niedzielę. Na trasie Grunwald - Łodwigowo - Stębark - Grunwald będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Przy tej trasie zlokalizowano większość tymczasowych parkingów - głównie w okolicy Pól Grunwaldu, ale także w Stębarku.



Organizatorzy zapewniają kilkanaście tysięcy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i około stu dla autokarów. Przypominają, że pojazdy należy pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

Na miejscu należy zwracać baczną uwagę na oznakowanie dróg i polecenia policjantów, którzy zabezpieczają imprezę. Jeśli będzie taka potrzeba, policjanci będą kierować ruchem ręcznie, po by zapewnić bezpieczeństwo uczestników wydarzenia - mówi aspirant Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów.

Trakty tylko dla pieszych

Wokół Pól Grunwaldzkich będą też ustawione znaki drogowe "zakaz ruchu pieszych". Mają oni korzystać ze specjalnie przygotowanych tras, które będą usytuowane poza pasem drogi i oznakowane tabliczką "trakt tylko dla pieszych". Trakty będą wytyczone nie tylko od parkingów, ale również na Pola Grunwaldzkie i od Stębarka w kierunku Łodwigowa i Grunwaldu.



Poza policjantami z powiatu ostródzkiego nad bezpieczeństwem wydarzenia będą pracować funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.



Wszystko po to, by pola bitewne nie stały się polem walki o miejsca parkingowe i swobodny przejazd. Przypominamy o konieczności stosowania się do poleceń wydawanych przez policjantów jak i służby porządkowe organizatora - przekazała warmińsko-mazurska policja.



Inscenizacja zwycięskiej bitwy wojsk polsko-litewskich z Zakonem Krzyżackim, stoczonej 15 lipca 1410 roku na Polach Grunwaldu jest organizowana już po raz 26. To największe średniowieczne widowisko historyczne w kraju. Co roku przyciąga rekonstruktorów z bractw rycerskich w całej Europie. Tegoroczna inscenizacja odbędzie w sobotę o godz. 15.00. Dni Grunwaldu zakończą się w niedzielę (14 lipca).