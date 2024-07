"To cud, że nikomu nic się nie stało" - mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. Wczoraj wieczorem w czasie burzy doszczętnie zniszczony został ośrodek wypoczynkowy "Metalowiec" nad jeziorem Serwent w gminie Purda na Mazurach. W momencie, gdy nawałnica przechodziła przez ten rejon, w domkach przebywało ok. 20 osób.

Wczoraj nad gminą Purda przeszła potężna burza. Prawdopodobnie towarzyszyła jej trąba powietrzna, która zniszczyła doszczętnie ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Serwant.

To cud, że nikomu nic się nie stało. W momencie, gdy nawałnica przechodziła przez ten rejon, w domkach wypoczywało ok. 20 osób. Zniszczenia są potężne. Ośrodek praktycznie nadaje się całkowicie do odbudowy. Zniszczeniu uległy również dwa samochody - powiedział Różański.

Informacje w tej sprawie przekazali także przedstawiciele ośrodka.

"Z relacji obecnych straty są ogromne. Ośrodek jest zniszczony, czekają nas trudne chwile, ale podniesiemy się i go odbudujemy, żeby był jeszcze piękniejszy i służył naszej społeczności następne 60 lat! Najważniejsze nikt z mieszkańców nie odniósł obrażeń, a domki wyremontujemy! Wytrwałości i dużo optymizmu! Damy radę!" - napisano w poście na Facebooku.