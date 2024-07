Około 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach i ponad 60 tys. widzów, którzy przyglądają się rycerskim zmaganiom - tego spodziewają się organizatorzy inscenizacji słynnej bitwy pod Grunwaldem. Przez weekend w okolicy Pól Grunwaldzkich będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu.

Bitwa pod Grunwaldem (Zdjęcie ilustracyjne) / Tomasz Waszczuk / PAP

W sobotę (13 lipca) na Polach Grunwaldzkich odbędzie się inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. W okolicy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu, a kierowcy i piesi powinni stosować się do zaleceń organizatora i służb porządkowych.





Inscenizacja bitwy będzie głównym punktem rocznicowych obchodów Dni Grunwaldu. Na Polach Grunwaldzkich zaprezentuje się około 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach, a organizatorzy spodziewają się, że rycerskim zmaganiom może kibicować nawet ponad 60 tys. widzów.



W związku z widowiskiem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, które obowiązują od godz. 6.00 w sobotę do godz. 6.00 w niedzielę. Na trasie Grunwald - Łodwigowo - Stębark - Grunwald będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Przy tej trasie zlokalizowano większość tymczasowych parkingów - głównie w okolicy Pól Grunwaldu, ale także w Stębarku.



Organizatorzy zapewniają kilkanaście tysięcy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i około stu dla autokarów. Przypominają, że pojazdy należy pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych parkingach.



Wokół Pól Grunwaldzkich będą też ustawione znaki drogowe "zakaz ruchu pieszych". Mają oni korzystać ze specjalnie przygotowanych tras, które będą usytuowane poza pasem drogi i oznakowane tabliczką "trakt tylko dla pieszych". Trakty będą wytyczone nie tylko od parkingów, ale również na Pola Grunwaldzkie i od Stębarka w kierunku Łodwigowa i Grunwaldu.



Poza policjantami z powiatu ostródzkiego nad bezpieczeństwem wydarzenia będą pracować funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.



Wszystko po to, by pola bitewne nie stały się polem walki o miejsca parkingowe i swobodny przejazd. Przypominamy o konieczności stosowania się do poleceń wydawanych przez policjantów jak i służby porządkowe organizatora - przekazała warmińsko-mazurska policja.



Inscenizacja zwycięskiej bitwy wojsk polsko-litewskich z Zakonem Krzyżackim, stoczonej 15 lipca 1410 roku na Polach Grunwaldu jest organizowana już po raz 26. To największe średniowieczne widowisko historyczne w kraju. Co roku przyciąga rekonstruktorów z bractw rycerskich w całej Europie. Tegoroczna inscenizacja odbędzie w sobotę o godz. 15.00. Dni Grunwaldu zakończą się w niedzielę (14 lipca).