Już w najbliższy weekend kibice Ultimate Frisbee z całej Polski swoje oczy i uszy skierują na Olsztynek. W tej malowniczej miejscowości odbędzie się Runda Wiosenna Mistrzostw Polski w Ultimate. Najlepsze drużyny z całego kraju, będą rywalizować o rozstawienie na rundę finałową. W drugiej grupie zespoły będą rywalizować o grę w I lidze.

/ Szymon Nitkiewicz / Materiały prasowe

Czym jest Ultimate Frisbee? To mieszanka szybkości, zręczności, taktyki i współpracy. Dwie drużyny rywalizują ze sobą, rzucając i podając dysk do swoich zawodników, a następnie próbując złapać go w strefie punktowej przeciwnika. Jednakże, istnieją pewne zasady, które sprawiają, że Ultimate jest wyjątkową dyscypliną sportową. Bezpośrednie kontakty fizyczne są zabronione, a fair play jest nieodłączną częścią tej gry, co przyczynia się do jej atrakcyjności.

Ultimate Frisbee to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także wspólnota, która promuje aktywny tryb życia i przyjaźń. To właśnie te wartości sprawiają, że gra ta jest tak popularna i ceniona przez jej entuzjastów na całym świecie. Niezależnie od poziomu rozgrywek, tak i tu w Olsztynku nie ma jednego sędziego dbającego o zachowanie reguł gry. Tu każdy zawodnik może zgłosić przewinienie przeciwnika. Zawodnicy będą prezentowali swoje umiejętności, starając się zdobyć kolejne punkty dla swoich drużyn. Widowiskowe akcje, precyzyjne rzuty i szybkie biegi będą sprawiały, że każda chwila będzie pełna napięcia i emocji.

Wideo youtube

W 2023 roku drużyna "Sevage Ultimate" obroniła wywalczony rok wcześniej tytuł Mistrzów Polski, czy w tym roku również będą najlepsi?

Tegoroczne mistrzostwa odbywają się pod patronatem burmistrza Olsztynka Roberta Waraksy, co stanowi dodatkowy impuls dla promocji Ultimate Frisbee w regionie.

Organizacją turnieju zajął się doświadczony w tej dziedzinie Klub Sportowy Ultimate Frisbee Olsztyn, który zapewnił doskonałe warunki dla zawodników i widzów. Profesjonalne boiska, pełna logistyka oraz atmosfera rywalizacji i przyjaźni sprawiają, że turniej z pewnością będzie prawdziwym świętem dla miłośników Ultimate.