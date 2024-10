W Zielonej Górze zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kradzież bmw w Międzyrzeczu – poinformowała rzeczniczka zielonogórskiej policji, podinsp. Małgorzata Stanisławska. 40-latek trzeźwieje w policyjnej celi.

Zatrzymany mężczyzna / Lubuska policja / Materiały prasowe

We wtorek około godz. 19 zielonogórska policja została zawiadomiona przez komendę w Międzyrzeczu o kradzieży bmw oraz podejrzeniu, że złodziej może jechać samochodem do Zielonej Góry.

Około godz. 21 policjanci w Zielonej Górze zauważyli skradzione auto. Samochód był zaparkowany na ulicy Wyszyńskiego. Maska była ciepła, co oznaczało, że osoba, która nim przyjechała mogła być w pobliżu - podała podinsp. Stanisławska. Policjanci zaczęli rozglądać się po okolicy, w której stało bmw. Po chwili zauważyli mężczyznę, który na widok latarek w rękach policjantów zmienił kierunek, w którym szedł. Zaczął również ukrywać twarz - powiedziała rzeczniczka policji.

Mężczyzna został zatrzymany. Był pijany i bełkotał. Po rozmowie policjanci ustalili, że to on przyjechał do Zielonej Góry poszukiwanym bmw - powiedziała podinsp. Stanisławska. Mężczyzna odmówił badania alkomatem. Została mu pobrana krew do badan pod katem alkoholu oraz narkotyków - powiedziała podinsp. Stanisławska.

Mężczyzna trzeźwieje w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Wkrótce 40-latek usłyszy zarzut kradzieży z włamaniem za co grozi mu do 10 lat więzienia - podała rzeczniczka policji.