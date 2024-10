"Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,0 proc., tak jak miesiąc wcześniej" - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 769,6 tys. wobec 772,3 tys. osób miesiąc wcześniej. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego poinformowali natomiast, że nie bezrobocie jest aktualnie problemem, a jednodniowe zwolnienia lekarskie. Dane pokazują, że Polacy biorą je najczęściej w piątki - w ramach przedłużenia weekendu.

Zdj. poglądowe / Tytus Żmijewski / PAP

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,0 proc.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacował, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniesie 5,0 proc. Dane te potwierdził w środę Główny Urząd Statystyczny.

W poszczególnych województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach: od 3,0 proc. w wielkopolskim do 8,4 proc. w podkarpackim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się w sześciu województwach (lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim i podlaskim - po 0,1 p.proc.).

W skali roku natężenie bezrobocia zmniejszyło się w województwie świętokrzyskim (o 0,2 p.proc.), a także lubelskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim (po 0,1 p.proc.).

Wzrost stopy bezrobocia odnotowano natomiast w województwach dolnośląskim (o 0,2 p.proc.), kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim (po 0,1 p.proc.). W pozostałych województwach stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie sprzed roku.

/ Mateusz Krymski / PAP

/ Mateusz Krymski / PAP

L4, zasiłki i nie tylko. O co Polacy pytają w sieci?

"Liczba bezrobotnych pozostaje umiarkowana na tle historycznych wyników (...). Nic nie wskazuje, aby w najbliższych miesiącach miało dochodzić do częstych zwolnień. Ewidentnie częściej pojawiają się jednak absencje w pracy" - zaznaczyli analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Analizie poddali pytania kierowane przez polskich internautów do Google za pomocą aplikacji Trends. Wynika z nich, że liczba zapytań dotyczących zwolnień grupowych jest bliska przeciętnym poziomom, podwyższone wyniki utrzymywały się na końcu I kwartału. "Również częstotliwość zapytań o zasiłek nie odbiega od historycznych norm. Takie dane sugerują raczej stabilizację" - ocenili analitycy.

Aktywność internautów przedstawia jeden rosnący trend na rynku pracy - więcej pytań o zwolnienia L4.

"Prawdopodobnie związana jest ona z przyrostem jednodniowych absencji. Raport ZUS wskazuje, że w 2023 r. wystawiono 1,4 mln takich L4 - ich odsetek w łącznej puli wzrósł z 5,8 do 6,6 proc." - poinformowali analitycy PIE. Powołując się na dane firmy Conperio, prowadzącej kontrole L4, ekonomiści z PIE ocenili, że głównie jest to związane z nieobecnościami w piątki, czyli przedłużaniem weekendów.

Plaga zwolnień grupowych. Czy nadal jest to duży problem?

Przestawione w środę dane GUS dotyczą również liczby zwolnień.

We wrześniu zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie 3,6 tys. pracowników (vs 3,09 tys. we wrześniu 2023 roku) - podał Główny Urząd Statystyczny. W sierpniu było to 2,37 tys.

W końcu września aktualnych było 19,569 tys. ogłoszonych planowanych zwolnień grupowych pracowników wobec 19,682 tys. we wrześniu 2023 roku i 19,76 tys. w sierpniu.

"Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na zatrudnionego w okresie styczeń-wrzesień, wzrosła o 1,2 proc. rdr, przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 1,0 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 11,3 proc." - podał Główny Urząd Statystyczny.