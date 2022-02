Prace wzdłuż ul. Zakopiańskiej. Zmiany na skrzyżowaniu ul. Wybickiego i Bratysławskiej. Są kolejne utrudnienia dla krakowskich kierowców.

Trwa naprawa torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. W sobotę 19 lutego wprowadzono kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamknięty został fragment ul. Zbrojarzy przy skrzyżowaniu z ul. Zakopiańską. Kierowcy korzystają z objazdów ulicami: Montwiłła-Mireckiego, Niemcewicza, Kościuszkowców, Zakopiańską, Jugowicką i Marcika. Roboty w tym miejscu potrwają do niedzieli, 27 lutego.



Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina, że zakres prac do wykonania w ramach całego zadania obejmuje m.in. wymianę torowiska na odcinkach od węzła Łagiewniki do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej do centrum Solvay – w sumie ok. 2,5 km pojedynczego toru. Na samej pętli Borek Fałęcki wymieniane są m.in. zwrotnice, sieć trakcyjna, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic. Zakończenie robót zaplanowane jest w drugiej połowie marca.

Zmiany na skrzyżowaniu ul. Wybickiego i Bratysławskiej

Od środy, 23 lutego, od godz. 8.00 kierowców czekają utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulic Bratysławskiej, Wybickiego i Doktora Twardego.





Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, w ramach kolejnego etapu robót na tym skrzyżowaniu, zajęty będzie jeden z pasów do skrętu w prawo z ul. Wybickiego w kierunku ul. Dr. Twardego. Prace prowadzone będą też na przejściu dla pieszych i pasie zieleni. Nieczynne będzie też przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów na ul. Wybickiego, przed skrzyżowaniem.