Od południa do późnych godzin wieczornych w prawie całym kraju prognozowane są burze z deszczem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw i dwa ostrzeżenia drugiego stopnia.

Zapowiada się kolejny burzowy dzień (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

śląskim,

małopolskim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

wielkopolskiego,

warmińsko-mazurskiego,

świętokrzyskiego,

pomorskiego,

podkarpackiego,

opolskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h, miejscami grad.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek będzie bardzo podobny do ostatnich dni, czyli deszczowo i burzowo, z tym że największe prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz będzie w pasie od Pomorza wsch. i Warmii w kierunku centrum kraju, po rejon Śląska, Małopolski i Podkarpacia - powiedział synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski.

W dalszym ciągu największym zagrożeniem są opady - do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm na mkw. Ulewy spodziewane przede wszystkim w rejonach podgórskich Karpat. Miejscami mogą wystąpić silniejsze porywy wiatru - do 70 - 80 km/h.

Na pozostałym obszarze kraju prognozowany jest deszcz. Natomiast od wschodu zaczną wkraczać - początkowo nieśmiało - upały. Obejmą one Lubelszczyznę, Podlasie, wschodnią część Mazowsza i Mazur. Na tym obszarze termometry wskażą 30 - 31 st. C. Zdecydowanie chłodniej na zachodzie. Tutaj w okolicach 19 - 20 st.

Wiatr z kierunków północnych.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



