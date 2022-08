Po nocnych opadach deszczu znów wystąpiła z koryta niewielka rzeka Czarna Woda w Strzelcach na Dolnym Śląsku. Ta wieś została zalana podczas ulew, które w weekend przeszły nad Polską. Obawy mieszkańców rosną, ponieważ opady deszczu nie ustępują, a woda zaczęła już zalewać domy.

Niedzielne podtopienia w miejscowości Strzelce / Aleksander Koźmiński / PAP

W Strzelcach zalane są dwie ulice, znajdujące się najbliżej koryta rzeki. Woda dostała się już do dwóch domów, a jej poziom ciągle rośnie. Obecnie to 2,1 metra. W niedzielę - kiedy we wsi zalanych zostało ponad 40 domów - było jej o 20 centymetrów więcej.

W niedzielę niewielka rzeka Czarna Woda wylała. W Strzelcach zalanych zostało ponad 40 domów. Jak powiedział RMF FM sołtys miejscowości niestety ciągle pada i wody jest coraz więcej. Istnieje więc obawa, że scenariusz z minionego weekendu powtórzy się w najbliższych godzinach.

Jestem pesymistą - powiedział sołtys. Dodał też, że na razie nie trzeba ewakuować mieszkańców, a gdyby była taka konieczność są dla nich przygotowane lokale. We wsi pracują zastępy straży pożarnej - pomagają zabezpieczać ponownie budynki przed wodą. Sztab kryzysowy dowozi na miejsce płaszcze przeciwdeszczowe, łopaty i piasek do worków.

