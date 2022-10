Krakowskie nekropolie przed 1 listopada będą otwarte dłużej. By ułatwić dojazd do nich uruchomione zostaną 32 dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe. Zmieni się także organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. Sprawdź jak.

Już w piątek na drogach rozpocznie się policyjna akcja "Znicz". Wtedy wejdą też w życie pierwsze zmiany w organizacji ruchu przy krakowskich nekropoliach oraz w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Dłuższe godziny otwarcia

Zmieniły się godziny otwarcia komunalnych nekropolii. Już teraz są one otwarte do g. 19. W weekend będą czynne do g. 20.00, a 1 listopada do ostatniej osoby odwiedzjącej. Na cmentarzu Rakowickim zostaną uruchomione dodatkowe wejścia i wyjścia.

Godziny funkcjonowania cmentarzy komunalnych:

24-28 października, od 7.00 do 19.00

29-30 października, od 7.00 do 20.00

31 października, od 7.00 do 22.00

1 listopada, od 6.00 do ostatniego odwiedzającego

2 listopada, od 7.00 do 22.00

3 listopada, od 7.00 do 18.00

Organizacja ruchu

1 listopada część ulic w rejonie cmentarzy będzie zamknięta dla ruchu, część zmieni się w jednokierunkowe

Zmiany w organizacji ruchu drogowego:

Komunikacja miejska

Na ulice Krakowa wyjadą 32 dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, które będą kursować między największymi nekropoliami. Linie te oznaczone będą numerami rozpoczynającymi się od cyfry 8.

W przypadku tramwajów będzie to dziewięć dodatkowych linii z numerami od 81 do 89 , a w przypadku autobusów 23 dodatkowe linie oznaczone numerami od 801 do 888.

Szczegółowe informacje o kurswaniu autobusów i tramwajów w okresie świątecznym znajdziesz tutaj .

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

1 listopada na cmentarzach: Rakowickim, Prądnik Czerwony i Grębałów osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z wózków inwalidzkich. Na cmentarzu Rakowickim będą one ustawione obok portierni: przy bramie głównej, od strony al. 29 Listopada i od ul. Prandoty.

Miejsce pamięci ofiar wojny w Ukrainie

Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w jego części położonej przy ul. Prandoty, wyznaczono miejsce, w którym Ukraińcy i Polacy będą mogli zapalić znicz i złożyć kwiaty, by oddać hołd ofiarom wojny w Ukrainie.

Na Ukrainie święto zmarłych (hrobki) przypada tydzień po Wielkanocy. Ukraińcy obchodzą je bardzo rodzinnie, licznie gromadząc się na tamtejszych cmentarzach. W tym roku wielu z nich ze względu na wojnę nie może tego zrobić.

Kwatera CII, w której 1 i 2 listopada będzie można oddać hołd wszystkim poległym w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę będzie oznakowana ukraińską flagą. Inicjatorem wyznaczenia takiego miejsca był Jakub Niewdana - młody artysta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Zbiórki i kwesty

Na krakowskich cmentarzach prowadzonych będzie kilka kwest. Zbierający będą wyposażeni w identyfikatory.

Fundacja Słoneczny Uśmiech

Zbiórka na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz ciężko chorym będzie trwać od 29 października do 2 listopada na cmentarzach: Bronowice, Grębałów, Podgórskim, Prądnik Czerwony i Rakowickim.

Fundacja Walki z Rakiem Pomocy Dzieciom

Zbiórkę na rzecz podopiecznych fundacji zaplanowano od 31 października do 2 listopada na cmentarzu Podgórskim.

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

Zbiórka na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu Rakowickim będzie prowadzona 1 listopada na cmentarzu Rakowickim.

Stowarzyszenie PODGORZE.PL

Zbiórka na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu Podgórskim potrwa 1 listopada na cmentarzu Podgórskim

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - oddział w Krakowie

Zbiórka na rzecz renowacji grobów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie odbędzie się 1 listopada na cmentarzu Rakowickim

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza

Będzie prosić o wsparcie opieki nad osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi u kresu ich życia:

28 października na cmentarzach: Grębałów i Podgórskim

29 października na cmentarzach: Grębałów, Mydlniki, Podgórskim, Prądnik Czerwony i Rakowickim

30 października na cmentarzach: Grębałów, Mydlniki, Podgórskim, Prądnik Czerwony i Rakowickim

31 października na cmentarzach: Grębałów, Mydlniki, Podgórskim, Prądnik Czerwony i Rakowickim

1 listopada na cmentarzach: Bronowice, Grębałów, Mydlniki, Podgórskim, Prądnik Czerwony, Prokocim, Pychowice, Wola Duchacka.

Lokalizator grobów i zniczodzielnia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych zachęca do skorzystania z internetowego lokalizatora grobów znajdującego się na stronie internetowej zck-krakow.pl/locator.

Wystarczy wybrać cmentarz, wpisać imię i nazwisko osoby zmarłej, a system pokaże informacje o kwaterze i rzędzie, w których dana osoba została pochowana.

W generowaniu mniejszej ilości odpadów pomocne są zniczodzielnie, działające na cmentarzach Prądnik Czerwony i Grębałów.