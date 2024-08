Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą oddać głos w konsultacjach dotyczących zmiany nazwy miasta. Chodzi o to, czy określenie "Wielkopolski" zniknie z map oraz tablic informacyjnych.

Gorzów Wielkopolski / Shutterstock

Gorzów od 1999 roku jest stolicą województwa lubuskiego i słowo "Wielkopolski" może być dla wielu osób mylące.

Jestem rodowitym gorzowianinem. Od roku 1946 roku czekam tyle lat, żeby to był Gorzów. Ja nie jestem Wielkopolaninem, a Lubuszaninem - mówił reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców miasta. Ja jestem przeciwko jakiejkolwiek zmianie. Mieszkam tu od urodzenia i to zawsze był Gorzów - argumentowała jedna z kobiet.

To już ostatnie godziny, by w konsultacjach społecznych mieszkańcy opowiedzieli się, jakiej chcą nazwy. W ankiecie trzeba odpowiedzieć na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za lub przeciw zmianie nazwy miasta z Gorzów Wielkopolski na Gorzów?"

Ankietę można wypełnić na stronie https://gorzow.wdialogu.pl/konsultacje. Można też przyjść Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w godzinach pracy urzędu, który w piątek jest otwarty do g. 14.30, czasu zostało już naprawdę mało.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego zostały zainicjowane przez mieszkańców, którzy powołali Komitet Obywatelski i jesienią 2023 roku złożyli w tej sprawie wniosek. Przeprowadzenie referendum lokalnego w tej sprawie nie jest możliwe, bo zgodnie z prawem nadawanie nazw miejscowościom jest kompetencją ministra właściwego ds. administracji. O ewentualną zmianę nazwy może zawnioskować do ministra Rada Miasta, podejmując stosowną uchwałę.

Wyniki konsultacji powinny być znane w ciągu 30 dni, czyli na początku września.

Temat zmiany nazwy miasta pojawiała się publicznie już od kilkudziesięciu lat i podejmowano kilka nieformalnych inicjatyw.

Od 7 lipca 1945 Gorzów miał w nazwie człon "nad Wartą", co było nawiązaniem do wcześniejszego niemieckiego Landsbergu an der Warthe i został przyłączony do województwa poznańskie. W maju 1946 roku został przemianowany na Gorzów Wielkopolski, bo obszar przed powstaniem miasta należał do kasztelani santockiej, będącej częścią Wielkopolski.