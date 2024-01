Ciało około 50-letniego mężczyzny znaleziono w Szkole Podstawowej numer 2 w Gorzowie Wielkopolskim. Trwa ustalanie przyczyn jego śmierci, a lekcje w placówce zostały zawieszone.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ciało znaleziono w piwnicy szkoły przy ulicy Zamenhofa w Gorzowie Wielkopolskim. Około 50-letni mężczyzna najprawdopodobniej nie był pracownikiem podstawówki.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, a także biegły z zakresu pożarnictwa, ponieważ część rzeczy znajdujących się w środku budynku była nadpalona.

"Gazeta Lubuska" nieoficjalnie podaje, że ofiara to prawdopodobnie bezdomny mężczyzna, który mógł dostać się do piwnicy przez jedno z okien. To, co dokładnie stało się w szkole będą ustalali policjanci, a także prokurator, który zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok.

Zajęcia w szkole odwołane

Dzieci uczęszczające do szkoły zostały już odebrane przez rodziców. Jutrzejsze zajęcia również zostały odwołane. Komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie internetowej szkoły. "2 (wtorek) i 3 (środa) stycznia 2024 r. wszystkie zajęcia na terenie szkoły zostały odwołane. Świetlica w tych dniach jest nieczynna. Inne informacje będą przekazywane w dzienniku elektronicznym" - przekazała dyrektorka placówki Katarzyna Gromiec.