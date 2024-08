Nic nie wskazuje na to, by zatrzymany 20-latek znał 23-latka, którego dziś rano wepchnął pod pociąg na stacji kolejowej w Sopocie - przekazał RMF FM prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Z zabezpieczonego nagrania monitoringu nie wynika też, by między mężczyznami doszło wcześniej do szarpaniny.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / KM PSP Sopot / Policja Do tragedii na stacji kolejowej w Sopocie doszło dziś wcześnie rano. Pociąg intercity potrącił śmiertelnie 23-letniego mieszkańca Gdańska. Jak ustalono, na tory zepchnął go 20-latek - mieszkaniec Gdyni. Napastnik został zatrzymany. Był agresywny. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,8 promila alkoholu. Zostanie przesłuchany w niedzielę. Prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał RMF FM, że zabezpieczono zapis monitoringu z peronu. Przesłuchano też w charakterze świadków maszynistę oraz kierownika pociągu. Duszyński wyjaśnił, że maszynista awaryjnie hamował, ale nie było szans, by uniknąć tragedii. W planach śledczych jest również zabezpieczenie nagrania z kabiny maszynisty, które pokaże miejsce tragedii z jego perspektywy. To bardzo ważny dowód. Myślę, że on nic nie zmieni, ale pogłębi naszą wiedzę - powiedział RMF FM Duszyński. Perony stacji kolejowej w Sopocie / Marek Bazak / East News Ciało śmiertelnie potrąconego 23-latka zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Tam przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Prokuratura wszczęła już śledztwo ws. zabójstwa. Zatrzymany 20-latek usłyszy w niedzielę najprawdopodobniej właśnie taki zarzut. Jeśli tak się stanie, będzie mu grozić nawet dożywocie. Zobacz również: Pożar domu wielorodzinnego pod Warszawą. Jedna osoba ranna Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



