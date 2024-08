Jedna osoba została ranna w pożarze budynku w Latchorzewie w powiecie warszawskim-zachodnim na Mazowszu. Ogień wybuchł tam w jednym z domów wielorodzinnych przy ul. Olimpijskiej. W akcji gaśniczej początkowo brało udział 30 zastępów straży pożarnej. Prace rozbiórkowe i dogaszające mogą potrwać do wieczora.

/ OSP Stare Babice / RMF24

W sobotę po południu w miejscowości Latchorzew przy ul. Olimpijskiej w Mazowieckiem, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice wybuchł pożar budynku wielorodzinnego.

Reporterka RMF FM Anna Zakrzewska ustaliła, że jedno mieszkanie spłonęło doszczętnie. Jedna osoba podtruła się dymem i prewencyjnie została zabrana do szpitala na badania, choć jej stan był dobry.

Utrudniony był podjazd dla drabin pożarniczych, dlatego pożar rozprzestrzenił się i zapaliła się cała konstrukcja dachu. Mieszkańcy sami ewakuowali się z budynku.

"To nie tylko działania gaśnicze. To również drony, dodatkowe aparaty ochrony dróg oddechowych, podmiana ratowników" - tak akcję opisali strażacy z OSP Stare Babice.

Strażacy dogaszają pożar i rozbierają spalone fragmenty budynku. Ogień dość głęboko wszedł w konstrukcję dachu, więc prawdopodobnie do wieczora będziemy to rozbierać - poinformował ok. godz. 18 oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy ogniomistrz Damian Dolniak.

/ OSP Stare Babice

/ OSP Stare Babice