​Zarzuty usiłowania zabójstwa i znieważenia funkcjonariuszy prokuratura postawiła 55-latkowi z gminy Jarczów (woj. lubelskie), który według policji w środę zaatakował siekierą jednego z interweniujących mundurowych - przekazała w piątek policja. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia.

Sierż. szt. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim poinformowała, że w środę mieszkanka gminy Jarczów wezwała do domu policję z powodu agresywnego zachowania 55-letniego męża. Według ustaleń, mężczyzna zabrał kobiecie kluczyki do samochodu i nie pozwolił jej korzystać z pojazdu, pomimo że sam nie posiada uprawnień do kierowania.

Pawłowska przekazała, że pobudzony 55-latek nie reagował na polecenia wydawane mu przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy. Następnie poszedł do pomieszczenia gospodarczego, zabrał siekierę, ruszył z nią na policjantów i gwałtownym ruchem uniósł ją w kierunku jednego z mundurowych, grożąc jednocześnie pozbawieniem go życia, ale został obezwładniony przez funkcjonariusza.

Policjantka poinformowała o postawieniu 55-latkowi zarzutów usiłowania zabójstwa oraz znieważenia interweniujących policjantów. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.