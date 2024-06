Zmarł kierowca ciężarówki, jeden z uczestników środowego wypadku na drodze ekspresowej S12 w miejscowości Leśce (Lubelskie) - podała policja. Trasa w kierunku Lublina jest zablokowana, ruch odbywa się objazdem.

Wypadek na S12 / KMP Lublin / Policja

Nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie poinformował, że po zderzeniu się ciągnika siodłowego z samochodem osobowym kierowca ciężarówki został uwięziony w pojeździe. Po jego wydobyciu ratownicy stwierdzili zgon.

Do wypadku doszło ok. g. 9.30 na drodze ekspresowej S12 między węzłami Nałęczów i Jastków. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ciągnik siodłowy najpierw zderzył się z samochodem osobowym, później uderzył w barierę i przewrócił się. Kierowca zmarł, a dwie osoby trafiły do szpitala.

/ KMP Lublin / Policja

Zablokowana jest ekspresówka w kierunku Lublina. Służby wyznaczyły objazd przez węzeł Nałęczów w kierunku Garbowa, Jastkowa i starą drogą krajową. Utrudnienia potrwają kilka godzin.

Do wypadku doszło na wspólnym odcinku dróg ekspresowych nr 12 i 17.